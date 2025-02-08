В Telegram-боті була помилка, яка дозволила КДБ білорусі упіймати інформатора, який зливав дані про переміщення сил РФ

Боєць ОМОН в Білорусі. Ілюстративне фото: росЗМІ

Спецслужби диктатора Лукашенка заарештували у Білорусі першого інформатора, який повідомляв в Telegram про переміщення російських військових територією Білорусі. Мова йде про опозиційний бот проєкту "Беларускі гаюн".

Про арешт повідомляє білоруський опозиційний Telegram канал Digital Intelligence Team.

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Згідно з повідомленням, причиною витоку інформації стала помилка творців бота, а саме засновника проєкту, білоруського активіста Антона Матолько. В цьому він сам зізнався у своєму повідомленні.

В боті не виставили заборону переглядати повідомлення новими учасниками, тому спецслужби Лукашенка змогли переглядати повідомлення за старими посиланнями. До того ж в боті була функція збереження ID-номер користувачів при зворотному зв'язку. Як відомо, кожен користувач при реєстрації отримає унікальний ID, який залишається незмінним скільки б разів ви не змінювали свій нікнейм.

В проєкті не можуть точно назвати, скільки персональних даних інформаторів та опозиціонерів тепер відомо спецслужбам Лукашенко через помилку в боті.

Кого затримали

Затриманим виявився Максим Нікітенко, 42 роки, уродженець Мозиря. Останніми роками він працював на Мозирському нафтопереробному заводі. У нього є дружина та двоє дітей.

Заарештований білоруський опозиціонер Максим Никитенко. Фото: Digital Intelligence Team

Що робити, якщо подібні боти були зламані спецслужбами

У Digital Intelligence Team нагадують, що цей випадок зайвий раз підтверджує важливість дотримання цифрової безпеки в тоталітарних державах, як з боку користувачів, так і з боку організаторів опозиційних ботів. Якщо ви зверталися в бота або писали з особистих облікових записів, ви під загрозою.

Якщо ви в Білорусі чи на тимчасово окупованих територіях України, то терміново перегляньте свою цифрову безпеку. Видаліть старі облікові записи за допомогою такої інструкції. Очистить листування, змініть конфіденційність. Змінюйте Telegram-акаунти хоча б раз на рік за допомогою надійних сервісів реєстрації віртуальних номерів, наприклад такого.

Нагадаємо, диктатор Лукашенко нещодавно заявив, що Україна та Росія — середній і старший брати. Крім того, додав, що нібито тільки Білорусь під його керівництвом може гарантувати безпеку Україні.

Також стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо виборів у Білорусі. У ній вказано, що підстав визнавати легітимність Олександра Лукашенка президентом немає.