В Telegram-боті була помилка, яка дозволила КДБ білорусі упіймати інформатора, який зливав дані про переміщення сил РФ

Через помилку в боті "Гаюн" в Білорусі затримали опозиціонера
Спецслужби диктатора Лукашенка заарештували у Білорусі першого інформатора, який повідомляв в Telegram про переміщення російських військових територією Білорусі. Мова йде про опозиційний бот проєкту "Беларускі гаюн".
Про арешт повідомляє білоруський опозиційний Telegram канал Digital Intelligence Team.
Як спецслужби вийшли на опозиціонера
Згідно з повідомленням, причиною витоку інформації стала помилка творців бота, а саме засновника проєкту, білоруського активіста Антона Матолько. В цьому він сам зізнався у своєму повідомленні.
В боті не виставили заборону переглядати повідомлення новими учасниками, тому спецслужби Лукашенка змогли переглядати повідомлення за старими посиланнями. До того ж в боті була функція збереження ID-номер користувачів при зворотному зв'язку. Як відомо, кожен користувач при реєстрації отримає унікальний ID, який залишається незмінним скільки б разів ви не змінювали свій нікнейм.
В проєкті не можуть точно назвати, скільки персональних даних інформаторів та опозиціонерів тепер відомо спецслужбам Лукашенко через помилку в боті.
Кого затримали
Затриманим виявився Максим Нікітенко, 42 роки, уродженець Мозиря. Останніми роками він працював на Мозирському нафтопереробному заводі. У нього є дружина та двоє дітей.
Що робити, якщо подібні боти були зламані спецслужбами
У Digital Intelligence Team нагадують, що цей випадок зайвий раз підтверджує важливість дотримання цифрової безпеки в тоталітарних державах, як з боку користувачів, так і з боку організаторів опозиційних ботів. Якщо ви зверталися в бота або писали з особистих облікових записів, ви під загрозою.
Якщо ви в Білорусі чи на тимчасово окупованих територіях України, то терміново перегляньте свою цифрову безпеку. Видаліть старі облікові записи за допомогою такої інструкції. Очистить листування, змініть конфіденційність. Змінюйте Telegram-акаунти хоча б раз на рік за допомогою надійних сервісів реєстрації віртуальних номерів, наприклад такого.
Нагадаємо, диктатор Лукашенко нещодавно заявив, що Україна та Росія — середній і старший брати. Крім того, додав, що нібито тільки Білорусь під його керівництвом може гарантувати безпеку Україні.
Також стало відомо, що Парламентська асамблея Ради Європи затвердила резолюцію щодо виборів у Білорусі. У ній вказано, що підстав визнавати легітимність Олександра Лукашенка президентом немає.
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