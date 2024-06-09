В этом году в Чехии планируют научить 4000 украинских военных

Учения украинских военных в Чехии. Архивное фото: Facebook/MinistryofDefence UA

Чехия в этом году проведет учения для 4 000 украинских военных. В Минобороны страны-союзника ждут, когда Украина отправит на тренировку первую смену защитников.

Об этом заявила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова, пишет чешское издание iDnes.

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По словам главы минобороны, в прошлом году обучение в Чехии прошли четыре тысячи военных из Украины. В 2024 году на тренировку приедет такое же количество защитников.

"Как только мы получим информацию, что смена сформирована, мы предоставляем свои учебные помещения и инструкторов", — сообщила Яна Чернохова.

Учения будут проходить в несколько этапов. Ведь максимальная численность "смены", которую может принять Чехия, — 800 военных.

В Чехии заявили, что не планируют направлять своих инструкторов непостредственно в Украину.

"От словацко-украинской границы до нашей Либавы несколько сотен километров. Поэтому по Чехии я могу сказать, что мы ничего подобного пока не планируем и не готовим", — объяснила министр обороны.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что до конца года Украина может получить около одного миллиона артиллерийских снарядов в рамках чешской инициативы. А министр иностранных дел Чехии Ян Липовский подчеркнул, что Чехия продолжит агитировать мир снабжать Украину боеприпасами.