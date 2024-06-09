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Чехія готується зустрічати українських військових — подробиці Міноборони країни

9 червня 2024 03:01
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Цього року у Чехії планують навчити 4000 українських військових
Навчання українських військових у Чехії. Архівне фото: Facebook/MinistryofDefence UA
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Чехія цього року проведе навчання для 4 000 українських військових. У Міноборони країни-союзника чекають, коли Україна відрядить на тренування першу зміну захисників. 

Про це заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, пише чеське видання iDnes.

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Чехія надає свої навчальні приміщення та інструкторів

За словами глави міноборони, торік навчання у Чехії пройшли чотири тисячі військових з України. У 2024 році на тренування приїде така сама кількість захисників.

"Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів", — повідомила Яна Чернохова.

Навчання відбуватиметься у декілька етапів. Адже максимальна чисельність "зміни", яку може прийняти Чехія, — 800 військових. 

У Чехії заявили, що не планують направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну. 

"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не готуємо", — пояснила міністр оборони.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця року Україна може отримати приблизно один мільйон артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що Чехія продовжить агітувати світ забезпечувати Україну боєприпасами.

Міноборони
Чехія
військова допомога
військові навчання
війна
ЗСУ

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