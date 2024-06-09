Цього року у Чехії планують навчити 4000 українських військових

Чехія готується зустрічати українських військових — подробиці Міноборони країни
Чехія цього року проведе навчання для 4 000 українських військових. У Міноборони країни-союзника чекають, коли Україна відрядить на тренування першу зміну захисників.
Про це заявила міністр оборони Чеської Республіки Яна Чернохова, пише чеське видання iDnes.
Чехія надає свої навчальні приміщення та інструкторів
За словами глави міноборони, торік навчання у Чехії пройшли чотири тисячі військових з України. У 2024 році на тренування приїде така сама кількість захисників.
"Як тільки ми отримуємо інформацію, що зміна сформована, ми надаємо свої навчальні приміщення та інструкторів", — повідомила Яна Чернохова.
Навчання відбуватиметься у декілька етапів. Адже максимальна чисельність "зміни", яку може прийняти Чехія, — 800 військових.
У Чехії заявили, що не планують направляти своїх інструкторів безпосередньо в Україну.
"Від словацько-українського кордону до нашої Лібави кількасот кілометрів. Тому щодо Чехії я можу сказати, що ми нічого подібного наразі не плануємо і не готуємо", — пояснила міністр оборони.
Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що до кінця року Україна може отримати приблизно один мільйон артилерійських снарядів в рамках чеської ініціативи. А міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський наголосив, що Чехія продовжить агітувати світ забезпечувати Україну боєприпасами.
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