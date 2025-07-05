Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Армия Часть ВОТ Запорожской области без света — что произошло

Часть ВОТ Запорожской области без света — что произошло

Ua ru
Дата публикации 5 июля 2025 02:24
Что известно о частичном исчезновении света на ВОТ Запорожской области в ночь на 5 июля 2025 года
Мужчина со свечой. Фото иллюстративное: istock.com

В ночь на 5 июля в северо-западной части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем оккупантов, частично пропал свет. Электроэнергии нет у более 20 тысяч абонентов.

Об этом поздно вечером 4 июля сообщил представитель оккупационных властей, который сейчас является так называемым губернатором Запорожской области, Евгений Балицкий.

Реклама
Читайте также:
В ночь на 5 июля 2025 года в части ВОТ Запорожской области пропал свет
Скриншот сообщения Евгения Балицкого

Почему на ВОТ Запорожской области возникли проблемы с электроснабжением

Балицкий утверждает, что ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего были повреждены несколько объектов.

По состоянию на 23:38 4 июля, по словам оккупационного губернатора, бригады энергетиков работали в усиленном режиме, а угроза повторных ударов сохранялась.

Напомним, поздно вечером 4 июля россияне атаковали ударными беспилотниками Харьковскую область. Среди пострадавших 12-летний мальчик.

Также мы сообщали, что вечером 4 июля были слышны взрывы в Киеве. Столица оказалась под ударом БпЛА — по вражеским целям работали силы ПВО.

Запорожская область обстрелы Евгений Балицкий оккупация отключения света свет
Чекарёва Мария - редактор
Автор:
Чекарёва Мария
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации