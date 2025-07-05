Что известно о частичном исчезновении света на ВОТ Запорожской области в ночь на 5 июля 2025 года

Мужчина со свечой. Фото иллюстративное: istock.com

В ночь на 5 июля в северо-западной части Запорожской области, которая сейчас находится под контролем оккупантов, частично пропал свет. Электроэнергии нет у более 20 тысяч абонентов.

Об этом поздно вечером 4 июля сообщил представитель оккупационных властей, который сейчас является так называемым губернатором Запорожской области, Евгений Балицкий.

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Скриншот сообщения Евгения Балицкого

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Балицкий утверждает, что ВСУ нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона, в результате чего были повреждены несколько объектов.

По состоянию на 23:38 4 июля, по словам оккупационного губернатора, бригады энергетиков работали в усиленном режиме, а угроза повторных ударов сохранялась.

Напомним, поздно вечером 4 июля россияне атаковали ударными беспилотниками Харьковскую область. Среди пострадавших 12-летний мальчик.

Также мы сообщали, что вечером 4 июля были слышны взрывы в Киеве. Столица оказалась под ударом БпЛА — по вражеским целям работали силы ПВО.