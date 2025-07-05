Що відомо про часткове зникнення світла на ТОТ Запорізької області в ніч проти 5 липня 2025 року

Чоловік зі свічкою. Фото ілюстративне: istock.com

У ніч проти 5 липня в північно-західній частині Запорізької області, яка наразі перебуває під контролем окупантів, частково зникло світло. Електроенергії немає в понад 20 тисяч абонентів.

Про це пізно ввечері 4 липня повідомив представник окупаційної влади, який наразі є так званим губернатором Запорізької області, Євгена Балицький.

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Балицький стверджує, що ЗСУ завдали удару по енергетичній інфраструктурі регіону, унаслідок чого зазнали пошкоджень декілька об'єктів.

Станом на 23:38 4 липня, за словами окупаційного губернатора, бригади енергетиків працювали в посиленому режимі, а загроза повторних ударів зберігалася.

Нагадаємо, пізно ввечері 4 липня росіяни атакували ударними безпілотниками Харківщину. Серед постраждалих 12-річний хлопчик.

Також ми повідомляли, що ввечері 4 липня було чутно вибухи в Києві. Столиця опинилася під ударом БпЛА — по ворожих цілях працювали сили ППО.