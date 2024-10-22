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Бутусов сделал громкое заявление о больших потерях в армии из-за СОЧ

22 октября 2024 17:25
Галина Шподарева - редактор
СОЧ и проблема с переводами между подразделениями — заявление Юрия Бутусова
Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов. Фото: facebook.com/butusov.yuriy
Галина Шподарева - редактор

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов назвал главную проблему в украинской армии — самовольное оставление воинской части и большие из-за этого потери. Журналист назвал причину роста СОЧ.

Об этом Юрий Бутусов написал на страницах издания "Цензор.НЕТ" во вторник, 22 октября.

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По словам Юрия Бутусова, сейчас перевод из одной части в другую стал большой проблемой для военнослужащих и превратился в одну из ключевых проблем армии. 

Как пишет Бутусов, в армии большие потери от самовольного оставления воинских частей, а командование ничего не делает, чтобы решить эту проблему.

"Перевод солдата или сержанта надо длительное время согласовывать на уровне самого Главнокомандующего ВСУ. Это не преувеличение и не шутка. При Залужном это было очень хаотично и проблемно, но все же нередко решалось при наличии связей. При Сырском стало в этом плане хуже — переводы стали вообще редкостью, и никаких вариантов у подавляющего большинства людей нет", — заявляет Бутусов.

Как отмечает журналист, если военный хочет служить в другом подразделении, ему надо идти в СОЧ, "списываться по семейным обстоятельствам, из-за медицинских показателей, тратить на процедуры много месяцев и нередко даже платить взятки".

"И этот феодализм военное командование поощряет. Людям показывают, что руководители распоряжаются подчиненными как собственным ресурсом", — говорится в публикации.

Сообщение Юрия Бутусова
Сообщение Юрия Бутусова. Фото: скриншот

По словам Юрия Бутусова, нужно немедленно упорядочить процесс перевода военных в другие подразделения и сделать определенные шаги для того, чтобы военные не уходили в СОЧ. 

Публикация Юрия Бутусова
Публикация Юрия Бутусова. Фото: скриншот

Напомним, в Одесской области оператор противотанкового отделения самовольно покинул воинскую часть, а позже решил вернуться. Однако суд все равно назначил военному наказание.

Ранее Новини.LIVE писали, что с начала полномасштабной войны 46 украинских военных уехали за границу и назад не вернулись. Такие военнослужащие учтены как самовольно покинувшие воинские части.

Юрий Бутусов СОЧ военнослужащие армия ВСУ

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