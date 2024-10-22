СЗЧ та проблема з переведеннями між підрозділами — заява Юрія Бутусова

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов. Фото: facebook.com/butusov.yuriy

Головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов назвав головну проблему в українській армії — самовільне залишення військової частини та великі через це втрати. Журналіст назвав причину зростання кількості СЗЧ.

Про це Юрій Бутусов написав на сторінках видання "Цензор.НЕТ" у вівторок, 22 жовтня.

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За словами Юрія Бутусова, нині переведення з однієї частини в іншу частину стало великою проблемою для військовослужбовців та перетворилося на одну з ключових проблем армії.

Як пише Бутусов, у війську великі втрати від самовільного залишення військових частин, а командування нічого не робить, щоб розв'язувати цю проблему.

"Переведення солдата чи сержанта треба тривалий час узгоджувати на рівні самого Головнокомандувача ЗСУ. Це не перебільшення і не жарт. При Залужному це було дуже хаотично та проблемно, але все ж таки не рідко вирішувалось за наявності зв'язків. При Сирському стало в цьому плані гірше — переведення стали взагалі рідкістю, і жодних варіантів у переважної більшості людей нема", — заявляє Бутусов.

Як зазначає журналіст, якщо військовий хоче служити в іншому підрозділі, йому треба йти у СЗЧ, "списуватись за сімейними обставинами, через медичні показники, витрачати на процедури багато місяців та нерідко навіть платити хабарі".

"І цей феодалізм військове командування заохочує. Людям показують, що керівники розпоряджаються підлеглими як власним ресурсом", — йдеться в публікації.

Допис Юрія Бутусова. Фото: скриншот

За словами Юрія Бутусова, потрібно негайно впорядкувати процес переведення військових в інші підрозділи та зробити певні кроки для того, аби військові не йшли у СЗЧ.

Публікація Юрія Бутусова. Фото: скриншот

Нагадаємо, в Одеській області оператор протитанкового відділення самовільно залишив військову частину, а згодом вирішив повернутися. Проте суд все одно призначив військовому покарання.

Раніше Новини.LIVE писали, що з початку повномасштабної війни 46 українських військових виїхали за кордон виїхали та назад не повернулися. Таких військовослужбовців обліковано як таких, що самовільно залишили військові частини.