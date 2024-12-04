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"Бусификацию" не победили — Лубинец опроверг заявление коллеги

4 декабря 2024 23:46
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор
В офисе Омбудсмана объяснили, что до сих пор не победили бусификацию и продолжают отстаивать права человека
Руководитель офиса Омбудсмана Дмитрий Лубинец. Фото: УНИАН
Филип Бойко - редактор
Филип Бойко
редактор

Руководитель офиса Омбудсмана Дмитрий Лубинец опроверг заявление своего киевского коллеги по поводу "полной победы" над так называемой "бусификацией". До ее искоренения еще далеко, заявил Омбудсмен.

Соответствующее заявление размещено в Telegram-канале Омбудсмена.

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О чем было опровергнутое заявление

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Опровержение информации о победе над "бусификацией" Фото: Скриншот

Дело в том, что в интервью изданию UA.News представитель Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в Киеве и Киевской области Никита Козыренко заявил об искоренении "бусификации".

Вот его цитата:

"Одним из самых больших успехов, которого мы добились вместе с региональными представительствами под руководством Дмитрия Лубинца, является почти полное искоренение так называемой "бусификации". Это термин, который используют для описания нарушений прав людей во время мобилизации".

Впоследствии издание исправило этот абзац "для более корректного отражения реальной ситуации и функции представительства Омбудсмана".

Теперь текст выглядит так:

"За нашими обращениями открыты дисциплинарные производства, быстро и качественно реагируют правоохранительные органы. Мы помогаем восстанавливать нарушенные права и способствуем разрешению всех конфликтных ситуаций. Но ни о какой "победе" и достижениях речь не может идти. Мы и дальше продолжаем фиксировать случаи нарушения прав человека, и работать на благо Украины".

Что заявил Дмитрий Лубинец о "бусификации"

По словам чиновника, представитель по Киеву и Киевской области не занимается вопросом "бусификации", а его слова были вырваны из контекста.

И хотя Офис Омбудсмана продолжает активно реагировать на случаи неправомерных действий представителей ТЦК, однако "ни о какой "победе" и достижениях не может идти и речи".

Офис Омбудсмана призывает всех граждан, чьи права были нарушены обращаться по этим контактам.

  • Адрес: ул. Институтская, 21/8, г. Киев, 01008;
  • Электронная почта: hotline@ombudsman.gov.ua;
  • Телефоны: 0 800 50 17 20;

Напомним, в Верховной Раде положительно высказались по поводу случаев массовых проверок работниками ТЦК общественных мест.

Также юрист объяснил целесообразность таких проверок и указал важный нюанс.

ВСУ мобилизация омбудсмен война в Украине ТЦК и СП права

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