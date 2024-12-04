В офісі Омбудсмана пояснили, що досі не перемогли бусифікацію і продовжують відстоювати права людини

Керівник офісу Омбудсмана Дмитро Лубінець. Фото: УНІАН

Керівник офісу Омбудсмана Дмитро Лубінець спростував заяву свого київського колеги щодо "повної перемоги" над так званою "бусифікацією". До її викорінення ще далеко, заявив Омбудсман.

Відповідна заява розміщена в Telegram-каналі Омбудсмана.

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Про що була спростована заява

Спростування інформації щодо перемоги над "бусифікацією". Фото: Скриншот

Річ у тому, що в інтерв'ю виданню UA.News представник Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Києві та Київській області Микита Козиренко, заявив про викорінення "бусифікації".

Ось його цитата:

"Одним із найбільших успіхів, якого ми досягли разом із регіональними представництвами під керівництвом Дмитра Лубінця, є майже повне викорінення так званої "бусифікації". Це термін, який використовують для опису порушень прав людей під час мобілізації"



Згодом видання виправило цей абзац "для коректнішого відображення реальної ситуації та функції представництва омбудсмана".

Тепер текст виглядає так:



"За нашими зверненнями відкриті дисциплінарні провадження, швидко і якісно реагують правоохоронні органи. Ми допомагаємо поновлювати порушені права та сприяємо вирішенню всіх конфліктних ситуацій. Але про жодну "перемогу" й здобутки йтися не може. Ми і надалі продовжуємо фіксувати випадки порушення прав людини, та працювати на благо України!".

Що заявив Дмитро Лубінець про "бусифікацію"

За словами чиновника, представник по Києву і Київській області не займається питанням "бусифікації", а його слова було вирвано з контексту.

І хоча Офіс Омбудсмана продовжує активно реагувати на випадки неправомірних дій представників ТЦК, проте "про жодну "перемогу" й здобутки йтися не може".

Офіс Омбудсмана закликає всіх громадян, чиї права було порушено звернутися за цими контактами.

Адреса: вул. Інститутська 21/8, м. Київ, 01008;

Електронна пошта: hotline@ombudsman.gov.ua;

Телефони: 0 800 50 17 20; 044 299 74 08.

Нагадаємо, у Верховній Раді позитивно висловились щодо випадків масових перевірок працівниками ТЦК громадських місць.

Також юрист пояснив доцільність таких перевірок та вказав на важливий нюанс.