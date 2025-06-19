Обмен военнопленными 19 июня — Буданов показал видео

Были в плену более трех лет — в ГУР показали видео обмена
Между Украиной и Россией в четверг, 19 июня, состоялся обмен военнопленными. Речь идет о группе тяжелораненых и тяжелобольных воинов.
Об этом сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в Telegram.
Обмен военнопленными 19 июня
Буданов рассказал, что большинство из возвращенных воинов обороняли Мариуполь. В российской неволе они провели более трех лет.
"Поздравляю на родной земле! Впереди — физическая и психологическая реабилитация, восстановление после длительного плена", — отметил начальник ГУР.
Он добавил, что готовится следующий этап обмена военнопленными.
Напомним, 19 июня на родную землю вернулись воины Вооруженных сил, Национальной гвардии, Государственной пограничной службы.
А в МВД сообщили, что защитников ждут реабилитация, лечение и восстановление.
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