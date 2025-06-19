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Головна Армія Були в полоні понад три роки — у ГУР показали відео обміну

Були в полоні понад три роки — у ГУР показали відео обміну

Ua en ru
Дата публікації: 19 червня 2025 16:23
Обмін військовополоненими 19 червня — Буданов показав відео
Обмін військовополоненими 19 червня. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official
Ключові моменти Обмін військовополоненими 19 червня

Між Україною та Росією у четвер, 19 червня, відбувся обмін військовополоненими. Йдеться про групу тяжкопоранених та важкохворих воїнів.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов у Telegram.

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Обмін військовополоненими 19 червня

Буданов розповів, що більшість із повернутих воїнів обороняли Маріуполь. У російській неволі вони провели понад три роки. 

"Вітаю на рідній землі! Попереду — фізична та психологічна реабілітація, відновлення після тривалого полону", — зазначив начальник ГУР.

Він додав, що готується наступний етап обміну військовополоненими.

Нагадаємо, 19 червня на рідну землю повернулися воїни Збройних сил, Національної гвардії, Державної прикордонної служби.

А у МВС повідомили, що захисників чекають реабілітація, лікування та відновлення.

війна Україна полонені Кирило Буданов ГУР обмін полоненими
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
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