Главная Армия Бухгалтер воинской части ответит перед судом за присвоение выплат воинов

Бухгалтер воинской части ответит перед судом за присвоение выплат воинов

Ua ru
Дата публикации 11 марта 2026 01:03
Бухгалтер воинской части разворовывала выплаты нацгвардейцев — ее будут судить
Участник схемы по присвоению выплат военных и правоохранитель. Фото: ГБР

Бухгалтера воинской части Нацгвардии Украины будут судить. Вместе с семью сообщниками она в течение семи лет присваивала выплаты военнослужащих

Об этом 6 марта сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Детали дела

По данным следствия, в период с 2017 года до конца 2024 года фигурантка во время начисления зарплат военным, которые служили по контракту и по мобилизации, перечисляла средства на счета посторонних людей. Обычно с выплат бойцов списывали от 30 до 165 гривен. Эти суммы поступали на банковские карты семи человек, которые не имели никакого отношения к воинской части. В общей сложности участники схемы присвоили около 11,5 миллиона гривен. Эти деньги они сняли наличными и распределили между собой.

Какое наказание грозит бухгалтеру и ее сообщникам

За мошенничество в особо крупных размерах и легализацию имущества, которое получили преступным путем, фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Обвинительный акт направили в суд.

Ранее стало известно, что во Львове трое врачей обеспечивали военнообязанных фейковыми выводами об инвалидности. Их будут судить.

Также мы сообщали, что в Чернигове военный сбежал из части и угрожал, говоря, что бросит гранаты в здание ТЦК и СП. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

суд выплаты армия мобилизация военнослужащие Нацгвардия
Виктория Козырь - редактор и юридический обозреватель
Автор:
Виктория Козырь
