Бухгалтер воинской части разворовывала выплаты нацгвардейцев — ее будут судить

Участник схемы по присвоению выплат военных и правоохранитель. Фото: ГБР

Бухгалтера воинской части Нацгвардии Украины будут судить. Вместе с семью сообщниками она в течение семи лет присваивала выплаты военнослужащих.

Об этом 6 марта сообщили в ГБР, передает Новини.LIVE.

Детали дела

По данным следствия, в период с 2017 года до конца 2024 года фигурантка во время начисления зарплат военным, которые служили по контракту и по мобилизации, перечисляла средства на счета посторонних людей. Обычно с выплат бойцов списывали от 30 до 165 гривен. Эти суммы поступали на банковские карты семи человек, которые не имели никакого отношения к воинской части. В общей сложности участники схемы присвоили около 11,5 миллиона гривен. Эти деньги они сняли наличными и распределили между собой.

Какое наказание грозит бухгалтеру и ее сообщникам

За мошенничество в особо крупных размерах и легализацию имущества, которое получили преступным путем, фигурантам грозит до 12 лет тюрьмы и конфискация имущества. Обвинительный акт направили в суд.

