Бухгалтер військової частини привласнила виплати нацгвардійців — відповість перед судом

Учасник схеми із привласнення виплат військових і правоохоронець. Фото: ДБР

Бухгалтер військової частини Нацгвардії України разом із сімома спільника впродовж семи років привласнювала виплати військовослужбовців. Справу розгляне суд.

Про це 6 березня повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Деталі справи

За даними слідства, у період від 2017 року до кінця 2024 року фігурантка під час нараховування зарплат військовим, які служили за контрактом і за мобілізацією, перераховувала кошти на рахунки сторонніх людей. Зазвичай із виплат бійців списували від 30 до 165 гривень. Ці суми надходили на банківські картки сімох людей, які не мали жодного відношення до військової частини. Загалом учасники схеми привласнили близько 11,5 мільйона гривень. Ці гроші вони зняли готівкою та розподілили між собою.

Яке покарання загрожує бухгалтеру та її спільникам

За шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію майна, яке одержали злочинним шляхом, фігурантам загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Обвинувальний акт скерували до суду.

