Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїВійськова економікаПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Армія Бухгалтера військової частини судитимуть за привласнення виплат бійців

Бухгалтера військової частини судитимуть за привласнення виплат бійців

Ua ru
Дата публікації: 11 березня 2026 01:03
Бухгалтер військової частини привласнила виплати нацгвардійців — відповість перед судом
Учасник схеми із привласнення виплат військових і правоохоронець. Фото: ДБР

Бухгалтер військової частини Нацгвардії України разом із сімома спільника впродовж семи років привласнювала виплати військовослужбовців. Справу розгляне суд.

Про це 6 березня повідомили у ДБР, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Деталі справи 

За даними слідства, у період від 2017 року до кінця 2024 року фігурантка під час нараховування зарплат військовим, які служили за контрактом і за мобілізацією, перераховувала кошти на рахунки сторонніх людей. Зазвичай із виплат бійців списували від 30 до 165 гривень. Ці суми надходили на банківські картки сімох людей, які не мали жодного відношення до військової частини. Загалом учасники схеми привласнили близько 11,5 мільйона гривень. Ці гроші вони зняли готівкою та розподілили між собою.

Яке покарання загрожує бухгалтеру та її спільникам 

За шахрайство в особливо великих розмірах і легалізацію майна, яке одержали злочинним шляхом, фігурантам загрожує до 12 років в'язниці та конфіскація майна. Обвинувальний акт скерували до суду.

Раніше стало відомо, що у Львові троє лікарів забезпечували військовозобов'язаних фейковими висновками про інвалідність. Їх судитимуть. 

Також ми повідомляли, що в Чернігові військовий утік із частини та погрожував, кажучи, що жбурне гранати в будівлю ТЦК та СП. Його засудили до п'яти років позбавлення волі.

суд виплати армія мобілізація військовослужбовці Нацгвардія
Вікторія Козир - редактор та юридичний оглядач
Автор:
Вікторія Козир
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації