Нардепы сегодня будут голосовать за продление военного положения в Украине, а кто не проголосует -- тот агент Путина, считает Стефанчук

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук. Фото: УНИАН

Уже сегодня, в среду, 16 апреля, Верховная Рада собирается проголосовать за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил, что депутаты, которые проголосуют против могут считаться агентами Путина, а нардеп Гончаренко уже предупредил, что голосовать "за" не будет и назвал причины.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Что именно заявил Стефанчук

Глава Верховной Рады разместил в Facebook сообщение, которое касается сегодняшнего голосования по этому вопросу. Он заявил, что те, кто проголосует против проведения военного положения — участники кастинга Путина.

Сообщение Руслана Стефанчука. Фото: Скриншот

Почему не хочет голосовать Гончаренко

Заявление Алексея Гончаренко. Фото: Скриншот

Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что будет голосовать против продления военного положения. Депутату не нравится отсутствие демобилизации и четких сроков службы, а также так называемая бусификация, которую осуществляют работники ТЦК.

Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующие документы предусматривают пролонгацию еще на 90 дней - с 9 мая до 6 августа 2025 года.

Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о целесообразности продления военного положения.