Нардепы сегодня будут голосовать за продление военного положения в Украине, а кто не проголосует -- тот агент Путина, считает Стефанчук

Будет результат "кастинга Путина" — Стефанчук о голосовании в ВР
Уже сегодня, в среду, 16 апреля, Верховная Рада собирается проголосовать за продление действия военного положения и всеобщей мобилизации. Спикер парламента Руслан Стефанчук предупредил, что депутаты, которые проголосуют против могут считаться агентами Путина, а нардеп Гончаренко уже предупредил, что голосовать "за" не будет и назвал причины.
Об этом сообщают Новини.LIVE.
Что именно заявил Стефанчук
Глава Верховной Рады разместил в Facebook сообщение, которое касается сегодняшнего голосования по этому вопросу. Он заявил, что те, кто проголосует против проведения военного положения — участники кастинга Путина.
Почему не хочет голосовать Гончаренко
Ранее нардеп Алексей Гончаренко заявил в Telegram, что будет голосовать против продления военного положения. Депутату не нравится отсутствие демобилизации и четких сроков службы, а также так называемая бусификация, которую осуществляют работники ТЦК.
Напомним, президент Владимир Зеленский подал в Верховную Раду законопроекты о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине. Соответствующие документы предусматривают пролонгацию еще на 90 дней - с 9 мая до 6 августа 2025 года.
Ранее председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук высказался о целесообразности продления военного положения.
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