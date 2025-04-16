Нардепи сьогодні будуть голосувати за продовження воєнного стану в Україні, а хто не проголосує -- той агент Путіна, вважає Стефанчук

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук. Фото: УНІАН

Вже сьогодні, у середу, 16 квітня, Верховна Рада збирається проголосувати за продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації. Спікер парламенту Руслан Стефанчук попередив, що депутати, які проголосують проти можуть вважатись агентами Путіна, а нардеп Гончаренко вже попередив, що голосувати "за" не буде і назвав причини.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Що саме заявив Стефанчук

Очільник Верховної Ради розмістив у Facebook повідомлення, яке стосується сьогоднішнього голосування з цього питання. Він заявив, що ті, хто проголосує проти проводження воєнного стану — учасники кастингу Путіна.

Повідомлення Руслана Стефанчука. Фото: Скриншот

Чому не хоче голосувати Гончаренко

Заява Олексія Гончаренка. Фото: Скриншот

Раніше нардеп Олексій Гончаренко заявив у Telegram, що голосуватиме проти продовження воєнного стану. Депутату не подобається відсутність демобілізації та чітких термінів служби, а також так звана бусифікація, яку здійснюють працівники ТЦК.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради законопроєкти про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні. Відповідні документи передбачають пролонгацію ще на 90 днів — з 9 травня до 6 серпня 2025 року.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук висловився щодо доцільності продовження воєнного стану.