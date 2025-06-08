Когда состоится обмен телами павших между Украиной и РФ — Буданов ответил

Буданов ответил на заявления РФ о срыве обмена телами погибших
Украина тщательно придерживается договоренностей, достигнутых в Стамбуле. Подготовка к обмену телами погибших продолжается, и давление и манипуляции — недопустимы.
Об этом заявил начальник ГУР МО Кирилл Буданов в воскресенье, 8 июня.
Когда состоится обмен телами погибших между Украиной и РФ
Буданов отметил, что решение об обмене не должно быть единоличным. Он отметил, что подготовка продолжается и назвал цинизмом попытки россиян манипулировать на человеческом горе.
"Начало репатриационных мероприятий по результатам переговоров в Стамбуле запланировано на следующую неделю, о чем уполномоченные лица были проинформированы еще во вторник. Все движется по плану, несмотря на грязную информационную игру врага", — написал начальник ГУР МО.
Он добавил, что над организацией обмена упорно работает Координационный штаб. По словам Буданова, все украинские военные и гражданские должны вернуться домой.
Напомним, ранее мы писали о том, что обмен телами павших военных между Украиной и Россией могли перенести. Повлияли на это манипуляции со стороны РФ.
Также мы рассказывали о том, что Минобороны Украины обратилось к РФ. Россиян призвали не создавать искусственные препятствия по обмену телами.
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