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Головна Армія Буданов відповів на заяви Росії про зрив обміну тілами загиблих

Буданов відповів на заяви Росії про зрив обміну тілами загиблих

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Дата публікації: 8 червня 2025 15:21
Коли відбудеться обмін тілами полеглих між Україною та РФ — Буданов відповів
Начальник ГУР МО Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Україна ретельно дотримується домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Підготовка до обміну тілами загиблих триває, і тиск та маніпуляції — неприпустимі.

Про це заявив начальник ГУР МО Кирило Буданов в неділю, 8 червня.

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Коли відбудеться обмін тілами загиблих між Україною та РФ

Буданов наголосив, що рішення про обмін не має бути одноосібним. Він зазначив, що підготовка триває, та назвав цинізмом спроби росіян маніпулювати на людському горі.

"Початок репатріаційних заходів за результатами перемовин у Стамбулі заплановано на наступний тиждень, про що уповноважені особи були проінформовані ще у вівторок. Все рухається за планом, попри брудну інформаційну гру ворога", — написав начальник ГУР МО.

Коли відбудеться обмін тілами загиблих між Україною та РФ
Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Він додав, що над організацією обміну наполегливо працює Координаційний штаб. За словами Буданова, всі українські військові та цивільні мають повернутися додому.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що обмін тілами полеглих військових між Україною та Росією могли перенести. Вплинули на це маніпуляції зі сторони РФ.

Також ми розповідали про те, що Міноборони України звернулось до РФ. Росіян закликали не створювати штучні перешкоди щодо обміну тілами.

Кирило Буданов
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
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