Буданов посетил боевые позиции на Запорожском направлении

Буданов посетил боевые позиции на Запорожском направлении

Дата публикации 25 декабря 2025 12:01
Кирилл Буданов посетил подразделения ГУР на Запорожском направлении — видео
Кирилл Буданов с бойцами ГУР. Фото: ГУР

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-лейтенант Кирилл Буданов побывал на передовых позициях украинских спецназовцев в зоне боевых действий. Визит состоялся в рамках работы на Запорожском направлении.

Об этом сообщили в ГУР в четверг, 25 декабря.

Читайте также:

Буданов посетил Запорожское направление

Руководитель ГУР прибыл к военным "Спецподразделения Тимура". На месте он пообщался с солдатами и офицерами, они обсудили актуальную ситуацию и потребности подразделения.

Во время визита Буданов разведки лично проверил условия, в которых работают бойцы "на земле", а также отметил лучших разведчиков государственными наградами за профессионализм, мужество и смелость.

"Прибытие генерал-лейтенанта Кирилла Буданова на позиции стало полной неожиданностью для спецназовцев ГУР — памятный и важный для каждого воина эпизод укрепил боевую закалку для новых достижений во время вооруженной борьбы за свободу Украины", — отметили в ГУР.

Напомним, издание Forbes назвало Кирилла Буданова "политиком нового типа".

А также руководитель ГУР оценил перспективы сотрудничества Украины и США.

разведка Запорожская область Кирилл Буданов ГУР фронт
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
