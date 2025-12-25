Відео
Головна Армія Буданов відвідав бойові позиції на Запорізькому напрямку

Буданов відвідав бойові позиції на Запорізькому напрямку

Дата публікації: 25 грудня 2025 12:01
Кирило Буданов відвідав підрозділи ГУР на Запорізькому напрямку — відео
Кирило Буданов з бійцями ГУР. Фото: ГУР

Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов побував на передових позиціях українських спецпризначенців у зоні бойових дій. Візит відбувся в межах роботи на Запорізькому напрямку.

Про це повідомили у ГУР в четвер, 25 грудня.

Читайте також:

Буданов відвідав Запорізький напрямок

Керівник ГУР прибув до військових "Спецпідрозділу Тимура". На місці він поспілкувався з солдатами і офіцерами, вони обговорили актуальну ситуацію та потреби підрозділу.

Під час візиту Буданов розвідки особисто перевірив умови, в яких працюють бійці "на землі", а також відзначив найкращих розвідників державними нагородами за професіоналізм, мужність і сміливість.

"Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною  несподіванкою для спецпризначенців ГУР ― пам'ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків  під час збройної боротьби за свободу України", — зазначили в ГУР.

Нагадаємо, видання Forbes назвало Кирила Буданова "політиком нового типу".

А також керівник ГУР оцінив перспективи співпраці України та США.

розвідка Запорізька область Кирило Буданов ГУР фронт
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
