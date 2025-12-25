Кирило Буданов відвідав підрозділи ГУР на Запорізькому напрямку — відео

Буданов відвідав бойові позиції на Запорізькому напрямку
Начальник Головного управління розвідки Міноборони України генерал-лейтенант Кирило Буданов побував на передових позиціях українських спецпризначенців у зоні бойових дій. Візит відбувся в межах роботи на Запорізькому напрямку.
Про це повідомили у ГУР в четвер, 25 грудня.
Буданов відвідав Запорізький напрямок
Керівник ГУР прибув до військових "Спецпідрозділу Тимура". На місці він поспілкувався з солдатами і офіцерами, вони обговорили актуальну ситуацію та потреби підрозділу.
Під час візиту Буданов розвідки особисто перевірив умови, в яких працюють бійці "на землі", а також відзначив найкращих розвідників державними нагородами за професіоналізм, мужність і сміливість.
"Прибуття генерал-лейтенанта Кирила Буданова на позиції стало повною несподіванкою для спецпризначенців ГУР ― пам'ятний і важливий для кожного воїна епізод зміцнив бойових гарт задля нових здобутків під час збройної боротьби за свободу України", — зазначили в ГУР.
