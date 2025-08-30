Буданов рассказал, как менять мировоззрение украинцев после оккупации

Кирилл Буданов. Фото: кадр из видео

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов объяснил, как менять мировоззрение украинцев после российской оккупации. По его словам, чрезмерное желание "одеть их в вышиванку" будет сталкиваться с сопротивлением.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на форуме ГУР.

Буданов рассказал, что часто слышит вопрос, как менять мировоззрение украинцев после деоккупации, в которой была вражеская пропаганда.

"Первое — без системного подхода ничего не будет. Второе — просто говорить им, что вы все "идиоты", вам говорили ложь, это не сработает, к сожалению, потому что человек психологически не хочет признавать, что он где-то ошибался. Чрезмерная попытка сразу одеть в вышиванку будет сталкиваться с бешеным сопротивлением", — подчеркнул он.

По его словам, нужен системный и пошаговый подход. Буданов говорит, что нельзя показывать этим людям, что их воспринимают как врагов.

"Это наши граждане, это они попали в очень тяжелую ситуацию и так случилось, что они были под оккупацией", — говорит руководитель ГУР.

Он отметил, что эта война заставила все специальные и разведывательные службы изменить свой подход к информации безопасности, а также создать большую сеть, благодаря которой можно доносить определенную информацию.

"В контексте будущей деоккупации наших территорий надо понимать, что многие из этих людей первый период, выбирая, условно, между каналом "Интер" и "Россия1", выберут "Россию1". Это тоже надо помнить", — говорит Буданов.

Таким образом, планируют и когнитивно влиять на украинских граждан на ВОТ.

Напомним, Буданов объяснил, как работает дезинформация России и какие вражеские фейки слышит во время обменов пленными.

Кроме того, начальник ГУР заявил, что в сентябре ожидается новое информационное обострение, которое связано с военными учениями РФ и Беларуси.