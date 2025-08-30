Буданов розповів, як змінювати світогляд українців після окупації

Кирило Буданов. Фото: кадр з відео

Керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов пояснив, як змінювати світогляд українців після російської окупації. За його словами, надмірне бажання "одягти їх у вишиванку" буде стикатися з опором.

Про це Кирило Буданов повідомив на форумі ГУР.

Як "витягувати" українців з російської пропаганди

Буданов розповів, що часто чує запитання, як змінювати світогляд українців після деокупації, в якій була ворожа пропаганда.

"Перше — без системного підходу нічого не буде. Друге — просто казати їм, що ви всі "ідіоти" вам казали брехню, це не спрацює, на жаль, бо людина психологічно не хоче визнавати, що вона десь помилялась. Надмірне намагання одразу одягти у вишиванку буде стикатися з шаленим опором", — наголосив він.

За його словами, потрібен системний та покроковий підхід. Буданов каже, що не можна показувати цим людям, що їх сприймають як ворогів.

"Це наші громадяни, це вони потрапили в дуже важку ситуацію і так сталось, що вони були під окупацією", — каже керівник ГУР.

Він наголосив, що ця війна змусила всі спеціальні та розвідувальні служби змінити свій підхід до інформації безпеки, а також створити велику мережу, завдяки якій можна доносити певну інформацію.

"У контексті майбутньої деокупації наших територій треба розуміти, що багато хто з цих людей перший період, обираючи, умовно, між каналом "Інтер" та "Россия1", обере "Россию1". Це теж треба пам'ятати", — каже Буданов.

Таким чином, планують і когнітивно впливати на українських громадян на ТОТ.

Нагадаємо, Буданов пояснив, як працює дезінформація Росії та які ворожі фейки чує під час обмінів полоненими.

Крім того, начальник ГУР заявив, що у вересні очікується нове інформаційне загострення, яке повʼязане з військовими навчаннями РФ та Білорусі.