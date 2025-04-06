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Буданов объяснил, почему не всю правду раскрывают во время войны

6 апреля 2025 12:59
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Обществу не обязательно знать всю правду во время войны, — Буданов
Начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов. Фото: Новини.LIVE
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

В условиях войны некоторая информация должна оставаться закрытой для общества. Не обязательно знать всю правду.

Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны (ГУР) Кирилл Буданов в интервью Анне Максимчук.

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Буданов отметил, что во время войны некоторая информация должна оставаться закрытой, а украинцы смогут узнать все со временем.

"Общество должно быть готово узнать правду — видимо, со временем. Во время войны всю правду знать, думаю, что это лишнее. Иначе могут разные мнения у людей появляться", — сказал глава ГУР.

Главный разведчик подчеркнул, что речь идет не о манипуляциях или искажении фактов, а о понимании границ восприятия сложной информации.

"Я не говорю о том, что искажена реальность или что-то такое. Нет. Просто сознание не у всех людей приспособлено для восприятия жесткой правды. Не надо этим, как говорится, испытывать людей", — подытожил Буданов.

Ранее руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил, что Украина неоднократно использовала ИПСО против России. Также он рассказал, вредят ли акции в поддержку пленных.

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