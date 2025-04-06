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Буданов пояснив, чому не всю правду розкривають під час війни

6 квітня 2025 12:59
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Суспільству не обов’язково знати всю правду під час війни, — Буданов
Начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов. Фото: Новини.LIVE
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

В умовах війни деяка інформація має залишатися закритою для суспільства. Не обов’язково знати всю правду.

Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю Анні Максимчук.

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Буданов зазначив, що під час війни деяка інформація має залишатися закритою, а українці зможуть дізнатися все згодом.

"Суспільство має бути готове дізнатися правду — мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати, думаю, що це зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтись", — сказав очільник ГУР.

Головний розвідник наголосив, що йдеться не про маніпуляції чи викривлення фактів, а про розуміння меж сприйняття складної інформації.

"Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей", — підсумував Буданов.

Раніше керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що Україна неодноразово використовувала ІПСО проти Росії. Також він розповів, чи шкодять акції на підтримку полонених.

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