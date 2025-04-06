Суспільству не обов’язково знати всю правду під час війни, — Буданов

Буданов пояснив, чому не всю правду розкривають під час війни
В умовах війни деяка інформація має залишатися закритою для суспільства. Не обов’язково знати всю правду.
Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони (ГУР) Кирило Буданов в інтерв'ю Анні Максимчук.
Чому не всю правду розкривають про війну
Буданов зазначив, що під час війни деяка інформація має залишатися закритою, а українці зможуть дізнатися все згодом.
"Суспільство має бути готове дізнатися правду — мабуть, з часом. Під час війни всю правду знати, думаю, що це зайве. Інакше можуть різні думки у людей з'являтись", — сказав очільник ГУР.
Головний розвідник наголосив, що йдеться не про маніпуляції чи викривлення фактів, а про розуміння меж сприйняття складної інформації.
"Я не кажу про те, що спотворена реальність чи щось таке. Ні. Просто свідомість не у всіх людей пристосована для сприйняття жорсткої правди. Не треба цим, як то кажуть, випробовувати людей", — підсумував Буданов.
Раніше керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив, що Україна неодноразово використовувала ІПСО проти Росії. Також він розповів, чи шкодять акції на підтримку полонених.
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