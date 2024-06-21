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Бронирование от мобилизации — в Раде заявили о намерении внести изменения в постановление

21 июня 2024 14:25
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Бронь от мобилизации — правительство хочет переписать постановление
Работники ТЦК пытаются мобилизовать мужчину. Фото иллюстративное: Армія.Inform
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В украинском правительстве могут изменить постановление Кабмина о бронировании от мобилизации. Таким образом ее может потерять одна категория работников, в то же время будут забронированы полностью две другие категории.

Об этом заявил нардеп от фракции "Евросолидарность" Алексей Гончаренко в пятницу, 21 июня.

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По словам нардепа, он хотел обсудить с министром экономики Юлией Свириденко вопрос о бронировании работников украинского военно-промышленного комплекса и аграриев, поскольку они должны быть забронированы от мобилизации.

В то же время, по словам Свириденко, говорит политик, изменения в постановление были внесены, согласно которым забронированы могут быть 100% энергетиков и работников ВПК в отличие от фермеров.

бронь от мобилизации
Скриншот сообщения Гончаренко

Бронирование от мобилизации — последние новости

Напомним, ранее исполняющий обязанности министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что аграриям будет предоставлено бронирование от мобилизации на один год, чтобы обеспечить "безопасный" сбор урожая.

В то же время в парламент внесли законопроект №11332, где установили размер налога для предпринимателей за бронь работников суммой в 20,4 тыс. грн, что согласно тексту закона совпадает с минимальной выплатой бойца ВСУ.

А нардеп от фракции "Слуга народа" Вадим Галайчук добавил, что решение экономического бронирования может принести в украинский госбюджет от 40 до 45 миллионов гривен ежемесячно.

Кабинет министров
Алексей Гончаренко
Украина
Юлия Свириденко
правительство
аграрии
энергетика
Бронь от мобилизации

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