Бронь от мобилизации за деньги — реакция экс-командира "Азова" Жорина

Экс-командир "Азова" Максим Жорин. Фото: скриншот с видео

В Верховной Раде предложили военнообязанным, которые не хотят мобилизовываться, альтернативу — заплатить 200 тысяч гривен. На соответсвующее предложение отреагировал экс-командир полка "Азов" Максим Жорин.

Об этом он написал в Telegram-канале.

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По его мнению, предоставить такую возможность призывникам — не честно из-за разного финансового положения, что может повлечь за собой еще больший раскол среди украинцев.

"Будем откровенны — и так забирают в первую очередь не самых богатых граждан, выгребают людей из сел и маленьких городов. Это однозначно добавит еще больший раскол в обществе, и это точно не похоже на справедливость", — написал он.

В то же время Жорин предложил лучше поработать с населением так, чтобы они не боялись попасть в армию больше, чем "умереть от переохлаждения где-нибудь на берегу Тисы".

"И покажите на примере чиновников, медийных лиц и тд, что быть в армии — это честь, а не наказание", — добавил военный.

Скриншот поста Жорина

Напомним, что в этом году некоторые категории военнообязанных могут лишиться права на получение брони. К тому же, существуют граждане, которые совсем не смогут ее получить.

Также мы писали, что украинские мужчины часто идут на безумный и неоправданный риск, чтобы незаконно пересечь границу. Они пытаются переплыть реку Тиса. Нередко это кончается трагедией.