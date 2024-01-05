Бронь від мобілізації за гроші — реакція екскомандира "Азову" Жоріна

Екскомандир "Азову" Максим Жорін. Фото: скриншот з відео

У Верховній Раді запропонували військовозобов'язаним, які не хочуть мобілізовуватися, альтернативу — сплатити 200 тисяч гривень. На відповідну пропозицію відреагував екскомандир полку "Азов" Максим Жорін.

Про це він написав у Telegram-каналі.

Читайте також:

Бронь від мобілізації за гроші

На його думку, надати таку можливість призовникам — не чесно через різний фінансовий стан, що може спричинити ще більший розкол серед українців.

"Будемо відверті — і так забирають в першу чергу не найзаможніших громадян, вигрібають людей з сіл та маленьких міст. Це однозначно додасть ще більший розкол у суспільстві, і це точно аж ніяк не схоже на справедливість", — написав він.

Водночас Жорін запропонував краще попрацювати з населенням так, аби вони не боялись потрапити в армію більше, ніж "померти від переохолодження десь на березі Тиси".

"І покажіть на прикладі чиновників, медійних облич і тд, що бути у війську — це честь, а не покарання", — додав військовий.

Скриншот допису Жоріна

Нагадаємо, що цього року деякі категорії військовозобов'язаних можуть втратити право на отримання броні. До того ж існують громадяни, які зовсім не зможуть її отримати.

Також ми писали, що українські чоловіки часто йдуть на шалений і невиправданий ризик, аби незаконно перетнути кордон. Вони намагаються переплисти річку Тиса. Нерідко це закінчується трагедією.