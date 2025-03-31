Два государства договорились продолжать давление на Путина, чтобы заставить его прекратить огонь по Украине

Британский премьер обсудил с Трампом Украину — о чем шла речь
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой были таможенные и экономические вопросы двух государств, но без войны в Украине тоже не обошлось.
Об этом сообщает агентство Bloomberg.
О чем договорились лидеры двух стран
Говоря об Украине, премьер-министр Великобритании проинформировал президента США о продуктивных дискуссиях на встрече "Коалиции желающих" в Париже. Стармер и Трамп согласились с необходимостью продолжать "коллективное давление" на российского диктатора Владимира Путина.
Bloomberg отмечает, что такой комментарий британцев появился после того, как поступила информация, что Трамп очень разозлился на Путина из-за его затягивания вопроса о прекращении огня.
Дональд Трамп теряет терпение из-за тактики промедления Владимира Путина о прекращении огня в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб играл с Трампом в гольф и Трамп жаловался на Путина. Об этом Стубб заявил в интервью The Guardian.
Напомним, Дональд Трамп отреагировал на идею российского диктатора Владимира Путина создать временную администрацию в Украине. Он разозлился на него.
Также американский президент прокомментировал недавние атаки России по Украине иранскими дронами-камикадзе.
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