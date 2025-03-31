Два государства договорились продолжать давление на Путина, чтобы заставить его прекратить огонь по Украине

Премьер Великобритании Кир Стармер. Фото: Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Основной темой были таможенные и экономические вопросы двух государств, но без войны в Украине тоже не обошлось.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

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Говоря об Украине, премьер-министр Великобритании проинформировал президента США о продуктивных дискуссиях на встрече "Коалиции желающих" в Париже. Стармер и Трамп согласились с необходимостью продолжать "коллективное давление" на российского диктатора Владимира Путина.

Bloomberg отмечает, что такой комментарий британцев появился после того, как поступила информация, что Трамп очень разозлился на Путина из-за его затягивания вопроса о прекращении огня.

Дональд Трамп теряет терпение из-за тактики промедления Владимира Путина о прекращении огня в Украине. Президент Финляндии Александр Стубб играл с Трампом в гольф и Трамп жаловался на Путина. Об этом Стубб заявил в интервью The Guardian.

Напомним, Дональд Трамп отреагировал на идею российского диктатора Владимира Путина создать временную администрацию в Украине. Он разозлился на него.

Также американский президент прокомментировал недавние атаки России по Украине иранскими дронами-камикадзе.