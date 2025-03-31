Дві держави домовились продовжувати тиск на Путіна, щоб змусити його припинити вогонь по Україні

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер. Фото: Reuters

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом. Основною темою були митні та економічні питання двох держав, але без війни в Україні теж не обійшлось.

Про це повідомляє агенція Bloomberg.

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Говорячи про Україну, прем’єр-міністр Великої Британії поінформував президента США про продуктивні дискусії на зустрічі "Коаліції охочих" у Парижі. Стармер і Трамп погодилися з необхідністю продовжувати "колективний тиск" на російського диктатора Володимира Путіна.

Bloomberg зазначає, що такий коментар британців з'явився після того, як надійшла інформація, що Трамп дуже розлютився на Путіна через його затягування питання щодо припинення вогню.

Дональд Трамп втрачає терпіння через тактику зволікання Володимира Путіна щодо припинення вогню в Україні. Президент Фінляндії Олександр Стубб грав з Трампом у гольф і Трамп жалівся на Путіна. Про це Стубб заявив в інтерв'ю The Guardian.

Нагадаємо, Дональд Трамп відреагував на ідею російського диктатора Володимира Путіна створити тимчасову адміністрацію в Україні. Він розлютився на нього.

Також американський президент прокоментував нещодавні атаки Росії по Україні іранськими дронами-камікадзе.