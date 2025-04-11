Британия и Норвегия предоставляет Украине пакет военной помощи на 580 млн долларов

Оператор дрона. Фото иллюстративное: Украинская правда

Британия и Норвегия помогут профинансировать поставку сотен тысяч дронов в Украину. Европейские партнеры стремятся поставить страну в наилучшее положение на фоне неуверенного прогресса в достижении прекращения огня.

Об этом сообщает Bloomberg.

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В британском Минобороны сообщили, что две страны представят совместный пакет в размере 580 млн долларов. Это произойдет на встрече "Рамштайн" под председательством Британии и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.

Пакет помощи поможет профинансировать "быструю" доставку беспилотников с видом от первого лица для атаки целей и сброса взрывчатки на позиции РФ, а также радиолокационные системы и противотанковые мины.

Типы дронов, которые поставят на линию фронта Украины, будут закупаться у поставщиков из Великобритании и Украины. Как сообщается, в настоящее время такие дроны наносят 60-70% повреждений российской технике.

Также пакет помощи поможет финансировать ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования.

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о предоставлении новой помощи Украине. Общая сумма составляет один миллиард евро.

Также ми писали, что по словам президента Владимира Зеленского, Украине нужны системы ПВО для защиты от атак России.