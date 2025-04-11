Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Армия arrow Британия и Норвегия готовят пакет военной помощи Украине arrow

Британия и Норвегия готовят пакет военной помощи Украине

11 апреля 2025 04:33
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Британия и Норвегия предоставляет Украине пакет военной помощи на 580 млн долларов
Оператор дрона. Фото иллюстративное: Украинская правда
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Британия и Норвегия помогут профинансировать поставку сотен тысяч дронов в Украину. Европейские партнеры стремятся поставить страну в наилучшее положение на фоне неуверенного прогресса в достижении прекращения огня.

Об этом сообщает Bloomberg.

Реклама
Читайте также:

Что предусматривает помощь Британии и Норвегии

В британском Минобороны сообщили, что две страны представят совместный пакет в размере 580 млн долларов. Это произойдет на встрече "Рамштайн" под председательством Британии и Германии в Брюсселе в пятницу, 11 апреля.

Пакет помощи поможет профинансировать "быструю" доставку беспилотников с видом от первого лица для атаки целей и сброса взрывчатки на позиции РФ, а также радиолокационные системы и противотанковые мины.

Типы дронов, которые поставят на линию фронта Украины, будут закупаться у поставщиков из Великобритании и Украины. Как сообщается, в настоящее время такие дроны наносят 60-70% повреждений российской технике.

Также пакет помощи поможет финансировать ремонт и техническое обслуживание транспортных средств и оборудования.

Напомним, на днях премьер-министр Бельгии Барт де Вевер объявил о предоставлении новой помощи Украине. Общая сумма составляет один миллиард евро.

Также ми писали, что по словам президента Владимира Зеленского, Украине нужны системы ПВО для защиты от атак России.

Великобритания Норвегия финансовая помощь военная помощь дроны война в Украине
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама