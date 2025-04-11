Британія та Норвегія надає Україні пакет військової допомоги на 580 млн доларів

Оператор дрона. Фото ілюстративне: Українська правда

Британія і Норвегія допоможуть профінансувати поставку сотень тисяч дронів в Україну. Європейські партнери прагнуть поставити країну в найкраще становище на тлі невпевненого прогресу в досягненні припинення вогню.

Про це повідомляє Bloomberg.

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У британському Міноборони повідомили, що дві країни представлять спільний пакет у розмірі 580 млн доларів. Це станеться на зустрічі "Рамштайн" під головуванням Британії та Німеччини в Брюсселі в п'ятницю, 11 квітня.

Пакет допомоги допоможе профінансувати "швидку" доставку дронів з видом від першої особи для атаки цілей і скидання вибухівки на позиції РФ, а також радіолокаційні системи і протитанкові міни.

Типи дронів, які поставлять на лінію фронту України, закуповуватимуть у постачальників із Великої Британії та України. Як повідомляється, наразі такі дрони завдають 60-70% пошкоджень російській техніці.

Також пакет допомоги допоможе фінансувати ремонт і технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання.

Нагадаємо, днями прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер оголосив про надання нової допомоги Україні. Загальна сума становить один мільярд євро.

Також ми писали, що за словами президента Володимира Зеленського, Україні потрібні системи ППО для захисту від атак Росії.