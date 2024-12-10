Бригада Помста показала дроновые удары по оккупантам в Луганской области

Бригада "Помста" показала атаки оккупантов дронами на Луганщине
Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают истреблять российских оккупантов по всем направлениям. Так, военные из бригады "Помста" Луганского пограничного отряда показали, как мастерски уничтожили благодаря дронам несколько единиц вражеской техники и не только.
Видео опубликовала пресс-служба бригады "Помста".
ВСУ мастерски атакуют дронами оккупантов в Луганской области
Бойцы "Помсти" рассказали, что благодаря удачным атакам удалось разрушить десятки враждебных позиций российских войск.
"Уничтожены танк, пушка, восемь единиц вражеского автотранспорта, пункт управления БпЛА, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.
Атаки совершили в районе Кременной и Серебрянского лесничества операторы ударных дронов РУБпАК "Феникс" бригады "Помста".
Напомним, в ЦПИ показали, как ВСУ уничтожили российские войска в Курской области. А "Азов" продемонстрировал истребление российской пехоты на Торецком направлении.
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