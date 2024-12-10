Бригада Помста показала дроновые удары по оккупантам в Луганской области

Бригада "Помста". Фото иллюстративное: "Мілітарний"

Бойцы Вооруженных сил Украины продолжают истреблять российских оккупантов по всем направлениям. Так, военные из бригады "Помста" Луганского пограничного отряда показали, как мастерски уничтожили благодаря дронам несколько единиц вражеской техники и не только.

Видео опубликовала пресс-служба бригады "Помста".

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Взрыв танка врага. Фото: скриншот

Удар по вражеской пушке. Фото: скриншот

Атака пункта управления БпЛА. Фото: скриншот

Атака по укреплению российских войск. Фото: скриншот

Сброс боеприпаса на транспорт окупантов. Фото: скриншот

Бойцы "Помсти" рассказали, что благодаря удачным атакам удалось разрушить десятки враждебных позиций российских войск.

"Уничтожены танк, пушка, восемь единиц вражеского автотранспорта, пункт управления БпЛА, полевой склад боекомплекта и горюче-смазочных материалов", — говорится в сообщении.

Атаки совершили в районе Кременной и Серебрянского лесничества операторы ударных дронов РУБпАК "Феникс" бригады "Помста".

Напомним, в ЦПИ показали, как ВСУ уничтожили российские войска в Курской области. А "Азов" продемонстрировал истребление российской пехоты на Торецком направлении.