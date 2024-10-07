Боррель назвал угрозы в случае прекращения западной помощи Украине

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что завершение войны в Украине возможно через несколько недель, но в пользу России. Это произойдет в случае, если западные страны перестанут оказывать помощь Украине.

Об этом пишет 20 минут в понедельник, 7 октября.

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Западная помощь для Украины

"Многие люди хотят, чтобы война закончилась как можно быстрее. В первую очередь сами украинцы. Но главное — как", — сказал Боррель.

Он отметил, что в случае прекращения поддержки Украины со стороны Запада "война закончится через две недели". Но не в пользу Украины — Путин достигнет своих целей.

"Но хотим ли мы этого для украинцев и безопасности нас самих, европейцев?" — отметил глава дипломатии ЕС.

Он подчеркнул, что Запад должен сделать все возможное, чтобы, когда придет время, переговоры могли состояться на условиях, благоприятных для суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее Боррель заявлял, что Евросоюз продолжит поддерживать Украину вне зависимости от действий США.

Также он отмечал, что Россия стремится оставить Украину без света и тепла в преддверии зимы. Поэтому Боррель призвал Запад увеличить поддержку страны, чтобы она могла противостоять попыткам России уничтожить энергетическую инфраструктуру.