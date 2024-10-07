Боррель назвав загрози у випадку припинення західної допомоги Україні

Голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Голова європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що завершення війни в Україні можливе за кілька тижнів, але на користь Росії. Це станеться у випадку, якщо західні країни припинять надавати допомогу Україні.

Про це пише 20minutos у понеділок, 7 жовтня.

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"Багато людей хочуть, щоб війна закінчилася якнайшвидше. Насамперед самі українці. Але головне — як", — сказав Боррель.

Він зауважив, що у разі припинення підтримки України зі сторони Заходу, "війна закінчиться за два тижні". Але не на користь України — Путін досягне своїх цілей.

"Але чи хочемо ми цього для українців і для безпеки нас самих, європейців?" — зазначив голова дипломатії ЄС.

Він наголосив, що Захід повинен зробити все можливе, щоб, коли настане час, переговори могли відбутися на умовах, які будуть сприятливі для суверенітету і територіальної цілісності України.

Раніше Боррель заявляв, що Євросоюз продовжить підтримувати Україну незалежно від дій США.

Також він зазначав, що Росія прагне залишити Україну без світла і тепла напередодні зими. Через це Боррель закликав Захід збільшити підтримку країни, щоб вона могла протистояти спробам Росії знищити енергетичну інфраструктуру.