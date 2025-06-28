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Главная Армия Защищал Мариуполь — Зеленский наградил Александра Иванцова

Защищал Мариуполь — Зеленский наградил Александра Иванцова

Ua ru
Дата публикации 28 июня 2025 20:08
Александр Иванцов — военному вручили Героя Украины
Вручение Героя Украины Александру Иванцову. Фото: ОПУ
Ключові моменти Государственная награда для Александра Иванцова

Военнослужащий Александр Иванцов с позывным "Схід" 28 июня лично получил от президента Владимира Зеленского высшую государственную награду — Героя Украины. Сейчас он служит в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

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Государственная награда для Александра Иванцова

Жорин рассказал, что история Александра Иванцова сумасшедшая, но вполне реальная. Как известно, в 2022 году в составе десанта он прорвался в Мариуполь на вертолете и участвовал в боях на "Азовстали". Он отражал вражеские атаки на левом берегу Мариуполя и уничтожил 20 оккупантов.

После этого он самостоятельно вышел из окружения, пройдя более 100 км оккупированной территории Донецкой области, а сегодня "Схід" продолжает выполнять боевые задачи в составе Третьей штурмовой бригады.

"Полностью заслуженная награда и настоящий пример для поколений!" — подчеркнул Жорин.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны ордена и медали получили более 113 тысяч украинских воинов. Последние награды президент вручил 14 июня.

Также мы писали, что начальник ГУР Кирилл Буданов получил Золотой Офицерский Крест ордена "За заслуги перед Польшей".

Владимир Зеленский награда Герой Украины Третья штурмова бригада государственная награда
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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