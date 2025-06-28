Александр Иванцов — военному вручили Героя Украины

Защищал Мариуполь — Зеленский наградил Александра Иванцова
Военнослужащий Александр Иванцов с позывным "Схід" 28 июня лично получил от президента Владимира Зеленского высшую государственную награду — Героя Украины. Сейчас он служит в Третьей отдельной штурмовой бригаде.
Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.
Государственная награда для Александра Иванцова
Жорин рассказал, что история Александра Иванцова сумасшедшая, но вполне реальная. Как известно, в 2022 году в составе десанта он прорвался в Мариуполь на вертолете и участвовал в боях на "Азовстали". Он отражал вражеские атаки на левом берегу Мариуполя и уничтожил 20 оккупантов.
После этого он самостоятельно вышел из окружения, пройдя более 100 км оккупированной территории Донецкой области, а сегодня "Схід" продолжает выполнять боевые задачи в составе Третьей штурмовой бригады.
"Полностью заслуженная награда и настоящий пример для поколений!" — подчеркнул Жорин.
Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны ордена и медали получили более 113 тысяч украинских воинов. Последние награды президент вручил 14 июня.
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