Александр Иванцов — военному вручили Героя Украины

Вручение Героя Украины Александру Иванцову. Фото: ОПУ

Военнослужащий Александр Иванцов с позывным "Схід" 28 июня лично получил от президента Владимира Зеленского высшую государственную награду — Героя Украины. Сейчас он служит в Третьей отдельной штурмовой бригаде.

Об этом сообщил заместитель командира 3 ОШБр Максим Жорин в Telegram.

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Жорин рассказал, что история Александра Иванцова сумасшедшая, но вполне реальная. Как известно, в 2022 году в составе десанта он прорвался в Мариуполь на вертолете и участвовал в боях на "Азовстали". Он отражал вражеские атаки на левом берегу Мариуполя и уничтожил 20 оккупантов.

После этого он самостоятельно вышел из окружения, пройдя более 100 км оккупированной территории Донецкой области, а сегодня "Схід" продолжает выполнять боевые задачи в составе Третьей штурмовой бригады.

"Полностью заслуженная награда и настоящий пример для поколений!" — подчеркнул Жорин.

Напомним, Владимир Зеленский рассказал, что с начала полномасштабной войны ордена и медали получили более 113 тысяч украинских воинов. Последние награды президент вручил 14 июня.

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