Олександр Іванцов — військовому вручили Героя України

Вручення Героя України Олександру Іванцову. Фото: ОПУ

Військовослужбовець Олександр Іванцов з позивним "Схід" 28 червня особисто отримав від президента Володимира Зеленського найвищу державну нагороду — Героя України. Зараз він служить у Третій окремій штурмовій бригаді.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.

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Жорін розповів, що історія Олександра Іванцова божевільна, але цілком реальна. Як відомо, у 2022 році у складі десанту він прорвався у Маріуполь на гвинтокрилі та брав участь у боях на "Азовсталі". Він відбивав ворожі атаки на лівому березі Маріуполя та знищив 20 окупантів.

Після цього він самостійно вийшов з оточення, пройшовши понад 100 км окупованої території Донеччини, а сьогодні "Схід" продовжує виконувати бойові завдання у складі Третьої штурмової бригади.

"Повністю заслужена нагорода та справжній приклад для поколінь!" — наголосив Жорін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни ордени та медалі отримали понад 113 тисяч українських воїнів. Останні нагороди президент вручив 14 червня.

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