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Головна Армія Боронив Маріуполь — Зеленський нагородив Олександра Іванцова

Боронив Маріуполь — Зеленський нагородив Олександра Іванцова

Ua ru
Дата публікації: 28 червня 2025 20:08
Олександр Іванцов — військовому вручили Героя України
Вручення Героя України Олександру Іванцову. Фото: ОПУ
Ключові моменти Державна нагорода для Олександра Іванцова

Військовослужбовець Олександр Іванцов з позивним "Схід" 28 червня особисто отримав від президента Володимира Зеленського найвищу державну нагороду — Героя України. Зараз він служить у Третій окремій штурмовій бригаді.

Про це повідомив заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін у Telegram.  

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Державна нагорода для Олександра Іванцова

Жорін розповів, що історія Олександра Іванцова божевільна, але цілком реальна. Як відомо, у 2022 році у складі десанту він прорвався у Маріуполь на гвинтокрилі та брав участь у боях на "Азовсталі". Він відбивав ворожі атаки на лівому березі Маріуполя та знищив 20 окупантів.

Після цього він самостійно вийшов з оточення, пройшовши понад 100 км окупованої території Донеччини, а сьогодні "Схід" продовжує виконувати бойові завдання у складі Третьої штурмової бригади.  

"Повністю заслужена нагорода та справжній приклад для поколінь!" — наголосив Жорін.

Нагадаємо, Володимир Зеленський розповів, що від початку повномасштабної війни ордени та медалі отримали понад 113 тисяч українських воїнів. Останні нагороди президент вручив 14 червня. 

Також ми писали, що начальник ГУР Кирило Буданов отримав Золотий Офіцерський Хрест ордена "За заслуги перед Польщею".

Володимир Зеленський нагорода Герой України Третя штурмова бригада державна нагорода
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
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