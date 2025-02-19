Трамп сделал немало громких заявлений за последние сутки, особенно в отношении рейтинга Зеленского и долгов Украины

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

После окончания встречи между группами представителей США и РФ в Саудовской Аравии президент США Дональд Трамп организовал встречу с журналистами. ответил на многие вопросы, среди которых была его реакция на переговоры, тема необходимости выборов в Украине и оценка рейтинга Зеленского, вопрос финансовой помощи Украине и даже отзыв о последнем разговоре с Путиным.

Запись трансляции можно посмотреть на канале Новини.LIVE, а краткие тезисы и видеофрагменты на Telegram-канале Donald Trump на украинском.

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Американский лидер заявил, что Россия хорошо проявила себя на переговорах. Лишний раз Трамп напомнил, что при его каденции война бы не началась.

"Она (РФ, - Ред.) хочет остановить дикость, что происходит, ее солдаты гибнут тысячами, корейские также - значительная часть из них погибла. Я видел фото, там везде тела погибших, это ежедневная реальность, много людей погибает. И вы увидите скоро цифры, много погибших, не только военных", — отметил американский президент.

Переговоры могли бы состояться три года назад

Что касается переговорного процесса, то по словам Трампа, для этого были все шансы еще три года назад.

"Даже если бы человек, который не имеет переговорных навыков, этим занялся, это уже могло бы быть решено еще несколько лет назад, не было бы этих огромных потерь. И можно было еще давно прийти к определенному соглашению", — подчеркнул американский лидер.

Миротворцы США в Украине

Конечно, на брифинге не обошлось и без этой актуальной темы. Трамп отметил, что он не против того, чтобы европейские страны прислали миротворцев. Однако сами США отправлять военных в Украину не будут.

"Если они хотят разместить миротворцев, то я это поддерживаю. Если у нас будет мирное соглашение и там будут военные, пусть это будет. Мы своих военных размещать не будем. Главное, чтобы был мир, перемирие", — заявил президент США.

Рейтинг Зеленского, выборы и "марионеточная власть"

Журналисты поинтересовались у Трампа темой выборов в Украине и американский президент отметил, что действительно в них есть насущная необходимость. Причем, как сказал Трамп, это объективная реальность, а не желание РФ, например.

"Украине нужны выборы, в этой ситуации, когда в Украине продолжается военное положение и лидер этой страны имеет популярность 3-4%. Это не Россия говорит, что Украине нужны выборы, это объективная ситуация", - заявил Трамп.

Одна из корреспонденток задала Трампу очень точный вопрос: как он собирается действовать, если во время выборов Россия начнет продвигать своего кандидата, чтобы иметь в Украине "марионеточное правительство". Как ни странно, но этот вопрос, видимо, озадачил Трампа и он не нашел ничего лучшего, как повторить свою мантру о том, что США не допустили бы этой войны.

"Сейчас у них есть руководство, которое позволило продолжаться войне, которой никогда не должно было быть, даже без Соединенных Штатов", — сказал президент США.

О долге Украины перед США

Также во время брифинга Трамп поднял свою любимую тему - трата государственных средств. Конечно, в аспекте Украины шла речь о финансовой помощи со стороны США. Трамп заявил о возвращении выделенных Украине средств, которые предоставляла администрация Джо Байдена.

По словам Трампа, он не может назвать точную сумму выделенных финансов, но это "примерно 300-350 миллиардов долларов". Глава Белого дома заявил, что эти деньги придется вернуть, или объяснить на что они пошли.

"Я не видел ни одного отчета о расходовании этих денег. Даже Зеленский сказал, что не знает куда делась половина из них", — заявил Трамп.

Кроме того, он отметил, что "решил проблему с НАТО". Он имел в виду, что европейские страны стали делать значительные взносы в фонд НАТО после критики со стороны Трампа.

"Раньше США платили деньги финансируя НАТО вместо европейских стран, а те за счет нас торговали", - заявил президент США.

О том, как Путин прислушивается к Трампу

Возвращаясь к переговорам США и РФ Трамп вспомнил и свой недавний разговор с Путиным по Украине. Трамп сказал, что Путин не имел ни одного шанса врываться в Украину.

"Он никогда не имел шанса войти туда. И я сказал ему: "Тебе лучше не входить. Не входи. Не входи". И он это понял. Он понял это полностью", — заявил Трамп.

Президент США также добавил, что его интересует только одно - сможет ли он "спасти, возможно, миллионы жизней". В противном случае, заявил Трамп, все может закончиться даже Третьей мировой войной.

Напомним, сегодня в Саудовской Аравии состоялась встреча делегаций США и России по войне в Украине. Переговоры продолжались 4,5 часа.

В Госдепе США сообщили о договоренностях, которые были достигнуты в результате встречи.