Трамп зробив чимало гучних заяв за останню добу, особливо стосовно рейтингу Зеленського та боргів України

Президент США Дональд Трамп. Фото: Reuters

Після закінчення зустрічі між групами представників США та РФ в Саудівській Аравії президент США Дональд Трамп організував зустріч з журналістами. відповів на багато питань, серед яких була його реакція на переговори, тема необхідності виборів в Україні та оцінка рейтингу Зеленського, питання фінансової допомоги Україні та навіть відгук про останню розмову з Путіним.

Запис трансляції можна подивитись на каналі Новини.LIVE, а стислі тези та відеофрагменти на Telegram-каналі Donald Trump українською.

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Як Трамп оцінив зустріч груп США та РФ в Саудівській Аравії

Американський лідер заявив, що Росія добре проявила себе на перемовинах. Зайвий раз Трамп нагадав, що за його каденції війна б не почалась.

"Вона (РФ, — Ред.) хоче зупинити дикість, що відбувається, її солдати гинуть тисячами, корейські також — значна частина з них загинула. Я бачив фото, там скрізь тіла загиблих, це щоденна реальність, багато людей гине. І ви побачите скоро цифри, багато загиблих, не лише військових", — зазначив американський президент.

Переговори могли б відбутись три роки тому

Що стосується переговорного процесу, то за словами Трампа, для цього були всі шанси ще три роки тому.

"Навіть якби людина, яка не має переговорних навичок, цим зайнялася, це уже могло би бути вирішено ще кілька років тому, не було би цих величезних втрат. І можна було ще давно дійти певної угоди", — наголосив американський лідер.

Миротворці США в Україні

Звичайно, на брифінгу не обійшлось і без цієї актуальної теми. Трамп наголосив, що він не проти того, аби європейські країни надіслали миротворців. Проте самі США відряджати військових в Україну не будуть.

"Якщо вони хочуть розмістити миротворців, то я це підтримую. Якщо в нас буде мирна угода і там будуть військові, нехай це буде. Ми своїх військових розміщувати не будемо. Головне, щоб був мир, перемир'я", — заявив президент США.

Рейтинг Зеленського, вибори та "маріонеткова влада"

Журналісти поцікавились у Трампа темою виборів в Україні і американський президент зазначив, що дійсно в них є нагальна потреба. Причому, як сказав Трамп, це об'єктивна реальність, а не бажання РФ, наприклад.

"Україні потрібні вибори, в цій ситуації, коли в Україні триває воєнний стан і лідер цієї країни має популярність 3-4%. Це не Росія каже, що Україні потрібні вибори, це об'єктивна ситуація", — заявив Трамп.

Одна з кореспонденток поставила Трампу дуже влучне запитання: як він збирається діяти, якщо під час виборів Росія почне просувати свого кандидата, щоб мати в Україні "маріонетковий уряд". Як не дивно, але це питання, мабуть, спантеличило Трампа і він не знайшов нічого кращого, як повторити свою мантру про те, що США не допустили б цієї війни.

"Зараз у них є керівництво, яке дозволило тривати війні, якої ніколи не мало бути, навіть без Сполучених Штатів", — сказав президент США.

Про борг України перед США

Також під час брифінгу Трамп підняв свою улюблену тему — витрата державних коштів. Звичайно, в аспекті України йшла мова про фінансову допомогу з боку США. Трамп заявив про повернення виділених Україні коштів, які надавала адміністрація Джо Байдена.

За словами Трампа, він не може назвати точну суму виділених фінансів, але це "приблизно 300-350 мільярдів доларів". Голова Білого дому заявив, що ці гроші доведеться повернути, або пояснити на що вони пішли.

"Я не бачив жодного звіту про витрати цих грошей. Навіть зеленський сказав, що не знає куди поділась половина з них", — заявив Трамп.

Крім того, він зазначив, що "вирішив проблему з НАТО". Він мав на увазі, що європейські країни стали робити значні внески в фонд НАТО після критики з боку Трампа.

"Раніше США платили гроші фінансуючи НАТО замість європейських країн, а ті за рахунок нас торгували", — заявив президент США.

Про те, як Путін прислухається до Трампа

Повертаючись до переговорів США та РФ Трамп згадав і свою нещодавню розмову з Путіним щодо України. Трамп сказав, що Путін не мав жодного шансу вдиратися в Україну.

"Він ніколи не мав шансу ввійти туди. І я сказав йому: "Тобі краще не входити. Не входь. Не входь". І він це зрозумів. Він зрозумів це повністю", — заявив Трамп.

Президент США також додав, що його цікавить лише одне — чи зможе він "врятувати, можливо, мільйони життів". У іншому випадку, заявив Трамп, все може закінчитися навіть Третьою світовою війною.

Нагадаємо, сьогодні в Саудівській Аравії відбулася зустріч делегацій США та Росії щодо війни в Україні. Перемовини тривали 4,5 години.

У Держдепі США повідомили про домовленості, які були досягнуті в результаті зустрічі.