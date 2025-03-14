Вдова погибшего воина Татьяна Ваценко-Бондарева рассказала, как живет после потери любимого

Вдова погибшего военнослужащего Татьяна Ваценко-Бондарева. Фото: скриншот видео

Когда теряешь близкого человека, время не помогает. Боль с течением времени не становится меньше.

Об этом Новинам.LIVE в проекте "Жінки-фенікс. Жити попри все" рассказала Татьяна Ваценко-Бондарева, которая потеряла мужа в мае 2022 года.

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Жизнь после потери любимого

Муж Татьяны Ваценко-Бондаревой Денис был одним из лучших каскадеров Украины. Жизнь военнослужащего оборвалась 21 мая 2022 года. Он погиб в районе Гуляйполя Запорожской области.

Вдова вспоминает, что защищать страны для Дениса было сознательным выбором.

"Собрал вещи и пошел. Взрослый сознательный мужчина, который принимает решение идти защищать Родину, защищать землю, защищать своих родных... Не было вариантов, кроме как принять его выбор", — говорит женщина.

О смерти мужа она узнала на следующий день после его гибели, 22 мая, а уже 25 мая состоялось захоронение. На память от любимого у Татьяны остался жетон с его инициалами и датой рождения.

В октябре 2022 года на Стене памяти появилась фотография Дениса. Татьяна приходит к этому памятному месту каждый раз, когда бывает в Киеве.

"Боли во мне меньше не стало. Время — очень относительная вещь, когда части тебя не стало... Когда Денис погиб, я перестала, как будто, существовать. Заливаясь слезами, в истерическом состоянии, я говорила ему туда уже, в мир иной: я обещала ему жить за двоих и жить так, чтобы он гордился мной", — говорит женщина.

Ранее вдова бойца 3-й ОШБр Людмила Иванова рассказала Новинам.LIVE о том, как более девяти месяцев ждала тело мужа. Военнослужащий погиб в Авдеевке в феврале, однако похоронили его только в ноябре.

Напомним, героиней первого выпуска проекта Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все" стала актриса Надежда Хильская. Ее муж погиб в августе 2023 года.