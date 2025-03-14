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Болю менше не стало — удова військового про втрату коханого

14 березня 2025 00:14
Чекарьова Марія - редактор
Удова загиблого воїна Тетяна Ваценко-Бондарева розповіла, як живе після втрати коханого
Удова загиблого військовослужбовця Тетяна Ваценко-Бондарева. Фото: скриншот відео
Чекарьова Марія - редактор

Коли втрачаєш близьку людину, час не допомагає. Біль із плином часу не стає меншим. 

Про це Новинам.LIVE у проєкті "Жінки-фенікс. Жити попри все" розповіла Тетяна Ваценко-Бондарева, яка втратила чоловіка у травні 2022 року.

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Життя після втрати коханого

Чоловік Тетяни Ваценко-Бондаревої Денис був одним із найкращих каскадерів України. Життя військовослужбовця обірвалося 21 травня 2022 року. Він загинув у районі Гуляйполя Запорізької області.

Удова згадує, що захищати країни для Дениса було свідомим вибором. 

"Зібрав речі й пішов. Дорослий свідомий чоловік, який приймає рішення йти захищати Батьківщину, захищати землю, захищати своїх рідних... Не було варіантів, окрім як прийняти його вибір", — каже жінка. 

Про смерть чоловіка вона дізналася наступного дня після його загибелі, 22 травня, а вже 25 травня відбулося поховання. На згадку від коханого в Тетяни залишився жетон із його ініціалами та датою народження.

У жовтні 2022 року на Стіні пам'яті з'явилася фотографія Дениса. Тетяна приходить до цього пам'ятного місця щоразу, коли буває в Києві.

"Болю в мені менше не стало. Час — дуже відносна річ, коли частини тебе не стало... Коли Денис загинув, я перестала, наче, існувати. Заливаючись сльозами, в істеричному стані, я говорила йому туди вже, в засвіти: я обіцяла йому жити за двох і жити так, щоб він пишався мною", — каже жінка.

Раніше вдова бійця 3-ї ОШБр Людмила Іванова розповіла Новинам.LIVE про те, як понад дев'ять місяців чекала на тіло чоловіка. Військовослужбовець загинув в Авдіївці в лютому, однак поховали його лише в листопаді. 

Нагадаємо, героїнею першого випуску проєкту Новини.LIVE "Жінки-фенікс. Жити попри все" стала акторка Надія Хільська. Її чоловік загинув в серпні 2023 року.

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