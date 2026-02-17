Атака по Украине 17 февраля - сколько дронов и ракет выпустила РФ

ППО. Фото: ПС ВСУ

В ночь на 17 февраля Россия осуществила воздушную атаку по Украине, применив ракеты различных типов и сотни ударных беспилотников. Силы обороны отражали комбинированный удар с нескольких направлений, уничтожив подавляющее большинство воздушных целей.



РФ атаковала Украину дронами и ракетами

С 18:00 16 февраля противник атаковал территорию Украины четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской области РФ и временно оккупированного Крыма, 20 крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101 из акватории Каспийского моря, четырьмя крылатыми ракетами "Искандер-К" из Курской области РФ, а также управляемой авиационной ракетой Х-59/69 из воздушного пространства временно оккупированной части Донецкой области.

Кроме ракетного вооружения, враг задействовал 396 ударных беспилотников типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и других типов. Пуски осуществлялись с направлений Курска, Орла, Миллерово, Брянска, Приморско-Ахтарска, Шаталово, а также с временно оккупированной территории Крыма. Около 250 из примененных дронов составляли именно "шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотные системы и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Отчет работы ПВО. Фото: ВС ВСУ

По состоянию на 09:30, по предварительным данным, противовоздушной обороной было сбито или подавлено 392 воздушные цели. Среди них —20 крылатых ракет Х-101, четыре крылатые ракеты "Искандер-К", одна управляемая авиационная ракета Х-59/69, а также 367 ударных беспилотников различных типов.

В то же время зафиксировано попадание четырех баллистических ракет и 18 ударных БпЛА на 13 локациях. Кроме того, падение обломков сбитых целей зафиксировано на восьми локациях. Информация о последствиях атак уточняется.

