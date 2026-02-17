Відео
Головна Армія Понад 360 БпЛА і 20 ракет — як ППО відбила нічну атаку РФ

Понад 360 БпЛА і 20 ракет — як ППО відбила нічну атаку РФ

Дата публікації: 17 лютого 2026 11:30
Атака по Україні 17 лютого — скільки дронів і ракет випустила РФ
ППО. Фото: ПС ЗСУ

У ніч проти 17 лютого Росія здійснила повітряну атаку по Україні, застосувавши ракети різних типів і сотні ударних безпілотників. Сили оборони відбивали комбінований удар із кількох напрямків, знищивши переважну більшість повітряних цілей.

Про це повідомляють Новини.LIVE з посиланням на звіт Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також:

РФ атакувала Україну дронами і ракетами

З 18:00 16 лютого противник атакував територію України чотирма балістичними ракетами "Іскандер-М" із Ростовської області РФ та тимчасово окупованого Криму, 20 крилатими ракетами повітряного базування Х-101 з акваторії Каспійського моря, чотирма крилатими ракетами "Іскандер-К" з Курської області РФ, а також керованою авіаційною ракетою Х-59/69 із повітряного простору тимчасово окупованої частини Донецької області.

Окрім ракетного озброєння, ворог задіяв 396 ударних безпілотників типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та інших типів. Пуски здійснювалися з напрямків Курська, Орла, Міллерового, Брянська, Приморсько-Ахтарська, Шаталового, а також із тимчасово окупованої території Криму. Близько 250 із застосованих дронів становили саме "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, безпілотні системи та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Атака РФ по Україні 17 лютого
Звіт роботи ППО. Фото: ПС ЗСУ

Станом на 09:30, за попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 392 повітряні цілі. Серед них — 20 крилатих ракет Х-101, чотири крилаті ракети "Іскандер-К", одна керована авіаційна ракета Х-59/69, а також 367 ударних безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання чотирьох балістичних ракет і 18 ударних БпЛА на 13 локаціях. Крім того, падіння уламків збитих цілей зафіксовано на восьми локаціях. Інформація щодо наслідків атак уточнюється.

Зазначимо, РФ атакувала п'ять районів Дніпропетровщини дронами і ракетами.

А також ми повідомляли про наслідки атаки окупантів у Харківській області.

обстріли ППО війна в Україні атака Повітряні Сили ЗСУ
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
