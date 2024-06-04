Боевой иммунитет ВСУ, что сказано в законе, детали

Украинские военнослужащие. Фото: novynarnia.com

В действующем украинском законодательстве есть понятие "боевой иммунитет", защищающий военнослужащих от уголовной ответственности за потери личного состава или боевой техники во время войны. Исключение составляют только ситуации с нарушением законов и обычаев войны.

Об этом говорится в Законе Украины №2124-IX.

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Что такое боевой иммунитет

В Закон Украины "Об обороне" одно время были внесены изменения, которые обозначили такое понятие, как "боевой иммунитет".

Это означает освобождение военнослужащих от уголовной и иной ответственности в ситуациях с потерями личного состава, боевой техники или иного военного имущества при защите Родины.

Кроме того, ответственности нет в ситуациях, наступление которых невозможно было предусмотреть при планировании или выполнении соответствующих действий.

Также под понятие "боевой иммунитет" подпадают военные действия, связанные с оправданным риском.

Исключение, не подпадающее под понятие "боевой иммунитет"

Вместе с тем, закон отмечает, что определенные действия военных не защищены понятием "боевой иммунитет".

Речь идет о нарушении законов и обычаев войны, выписанных в действующем законодательстве.

В таких ситуациях военнослужащие подлежат ответственности, как и любой другой гражданин.

Напомним, ранее парамедик ВСУ Александр "Ронин" заявил, что чаще самовольно покидают поле битвы бойцы, долго находящиеся на передовой.

В то же время замкомбат 5-й отдельной штурмовой бригады Михаил Онуфер выдвинул свою версию, заявив, что это обусловлено еще и тем, что военные находятся в непонимании ротаций.

Добавим, в ДБР разъяснили, какие меры применяют против воинов ВСУ, самовольно покинувших часть.