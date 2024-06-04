Бойовий імунітет ЗСУ, деталі, що сказано в законі

Бойовий імунітет для військових — що говорить закон
У чинному українському законодавстві є поняття "бойовий імунітет", який захищає військовослужбовців від кримінальної відповідальності за втрати особового складу чи бойової техніки в часи війни. Виняток становлять лише ситуації з порушенням законів та звичаїв війни.
Про це йдеться в Законі України №2124-IX.
Що таке бойовий імунітет
У Закон України "Про оборону" у свій час були внесені зміни, які окреслили таке поняття, як "бойовий імунітет".
Це означає звільнення військовослужбовців від кримінальної та іншої відповідальності у ситуаціях із втратами особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна під час захисту Батьківщини.
Крім того, відповідальності немає у ситуаціях, настання яких неможливо було передбачити при плануванні чи виконанні відповідних дій.
Також під поняття "бойовий імунітет" підпадають військові дії, пов’язані з виправданим ризиком.
Виняток, який не підпадає під поняття "бойовий імунітет"
Разом з тим, закон наголошує, що певні дії військових не захищені поняттям "бойовий імунітет".
Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, виписані у чинному законодавстві.
У таких ситуаціях військовослужбовці підлягають відповідальності, як і будь-який інший громадянин.
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