Бойовий імунітет ЗСУ, деталі, що сказано в законі

Українські військовослужбовці. Фото: novynarnia.com

У чинному українському законодавстві є поняття "бойовий імунітет", який захищає військовослужбовців від кримінальної відповідальності за втрати особового складу чи бойової техніки в часи війни. Виняток становлять лише ситуації з порушенням законів та звичаїв війни.

Про це йдеться в Законі України №2124-IX.

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Що таке бойовий імунітет

У Закон України "Про оборону" у свій час були внесені зміни, які окреслили таке поняття, як "бойовий імунітет".

Це означає звільнення військовослужбовців від кримінальної та іншої відповідальності у ситуаціях із втратами особового складу, бойової техніки чи іншого військового майна під час захисту Батьківщини.

Крім того, відповідальності немає у ситуаціях, настання яких неможливо було передбачити при плануванні чи виконанні відповідних дій.

Також під поняття "бойовий імунітет" підпадають військові дії, пов’язані з виправданим ризиком.

Виняток, який не підпадає під поняття "бойовий імунітет"

Разом з тим, закон наголошує, що певні дії військових не захищені поняттям "бойовий імунітет".

Йдеться про порушення законів та звичаїв війни, виписані у чинному законодавстві.

У таких ситуаціях військовослужбовці підлягають відповідальності, як і будь-який інший громадянин.

Нагадаємо, раніше парамедик ЗСУ Олександр "Ронін" заявив, що найчастіше самовільно покидають поле битви бійці, які довго перебувають на передовій.

Водночас замкомбат 5-ї окремої штурмової бригади Михайло Онуфер висунув свою версію, заявивши, що це зумовлено ще й тим, що військові перебувають в нерозумінні ротації.

Додамо, у ДБР роз'яснили, які методи застосовують проти воїнів ЗСУ, що самовільно залишили частину.