На Житомирщине судили солдата, который самовольно оставил часть

Солдат ВСУ на суде. Иллюстративное фото: УНИАН

Солдат, самовольно оставивший воинскую часть во время военного положения, был осужден Житомирским судом. Несмотря на признание виновности и искреннее раскаяние обвиняемого, суд постановил назначить реальный срок заключения.

Об этом сообщается в Едином реестре судебных решений.

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Детали дела

Согласно материалам дела, солдат проходил военную службу по призыву по мобилизации в воинской части, которая базируется на территории Житомирской области. В феврале прошлого года он без разрешения командования и без веских причин покинул место дислокации воинской части, нарушив свои служебные обязанности.

Во время судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину и выразил искреннее раскаяние. Суд учел это как смягчающее обстоятельство. Отягчающих обстоятельств по делу не выявлено.

Решение суда

За самовольное оставление воинской части в условиях военного положения предусмотрено наказание в виде лишения свободы. Суд назначил минимально возможный срок наказания - пять лет заключения.

Период предварительного содержания под стражей будет засчитан в срок отбывания наказания.

Напомним, в Днепре в суде избрали наказание для мужчины, который перешел на сторону России и попал в плен. Также в Николаевской области судили военнослужащего, который заказал наркотики по почте.