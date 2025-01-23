На Житомирщині судили солдата, який самовільно залишив частину

Солдат ЗСУ на суді. Ілюстративне фото: УНІАН

Солдата, який самовільно залишив військову частину під час воєнного стану, було засуджено Житомирським судом. Попри визнання винуватості та щире каяття обвинуваченого, суд постановив призначити реальний термін ув'язнення.

Про це повідомляється в Єдиному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Згідно з матеріалами справи, солдат проходив військову службу за призовом під час мобілізації в військовій частині, яка базується на території Житомирської області. У лютому минулого року він без дозволу командування та без вагомих причин залишив місце дислокації військової частини, порушивши свої службові обов'язки.

Під час судового засідання обвинувачений повністю визнав свою провину та висловив щире каяття. Суд врахував це як пом'якшуючу обставину. Обтяжуючих обставин у справі не виявлено.

Рішення суду

За самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Суд призначив мінімально можливий термін покарання — п'ять років ув'язнення.

Період попереднього утримання під вартою буде зараховано до строку відбування покарання.

Нагадаємо, у Дніпрі в суді обрали покарання для чоловіка, який перейшов на бік Росії та потрапив в полон. Також у Миколаївській області судили вйськовослужбовця, який замовив наркотики поштою.