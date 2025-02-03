На Полтавщине солдат ВСУ ударил ножом мастера по ремонту, за то, что тот напал на его жену

Мужчина с ножом. Иллюстративное фото: pexels.com

Гребенковский районный суд Полтавской области вынес приговор в отношении военнослужащего, который причинил ножевые ранения мужчине. Причиной недоразумения и скандала стал алкоголь и неоплаченный ремонт мастеру.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Обвиняемый, уроженец города Енакиево, ранее не судимый, в состоянии алкогольного опьянения нанес потерпевшему ножевое ранение в грудную клетку. По словам обвиняемого, инцидент произошел в первый день его отпуска, во время которого он употреблял алкоголь.

После того, как в квартиру постучали и его жена пошла открывать дверь, обвиняемый услышал глухой удар и крик жены. Выйдя из кухни, он увидел, что его жена лежит на полу, а неизвестный мужчина наносит ей удары ногами. В руках у него был предмет, похожий на нож.

Обвиняемый нашел нож и бросился на нападавшего. Между ними завязалась борьба, в результате которой военный нанес ножевое ранение потерпевшему. После этого потерпевший отпустил обвиняемого, а тот пошел на улицу, продолжая угрожать.

Возвращаясь в квартиру с женой, обвиняемый вызвал скорую помощь и полицию. Через десять минут, спускаясь с сотрудниками полиции, он увидел потерпевшего, который сидел на скамейке у подъезда и продолжал угрожать его жене.

Обвиняемый ранее не был знаком с потерпевшим, но знал, что тот выполнял ремонтные работы в квартире его жены. Женщина оплатила только за материалы, а задолженность за выполненные работы не была погашена из-за недовольства качеством.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, а именно: "Умышленное тяжкое телесное повреждение". Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет. Кроме того, он обязан возместить потерпевшему расходы на юридическую помощь и компенсацию морального вреда в размере 110 тысяч гривен.

Напомню, недавно мы писали о винничанине, который пытался вывезти трех одесситов. А также о мужчинах, которые хотели сбежать в Приднестровье.