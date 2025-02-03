На Полтавщині солдат ЗСУ вдарив ножем майстра з ремонту, за те, що той напав на його дружину

Чоловік з ножем. Ілюстративне фото: pexels.com

Гребінківський районний суд Полтавської області виніс вирок щодо військовослужбовця, який заподіяв ножові поранення чоловікові. Причиною непорозуміння та скандалу став алкоголь та неоплачений ремонт майстру.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений, уродженець міста Єнакієве, раніше не судимий, в стані алкогольного сп'яніння завдав потерпілому ножового поранення в грудну клітину. За словами обвинуваченого, інцидент стався в перший день його відпустки, під час якої він вживав алкоголь.

Після того, як до квартири постукали і його дружина пішла відчиняти двері, обвинувачений почув глухий удар та крик дружини. Вийшовши з кухні, він побачив, що його дружина лежить на підлозі, а невідомий чоловік завдає їй ударів ногами. У руках у нього був предмет, схожий на ніж.

Обвинувачений знайшов ніж і кинувся на нападника. Між ними завязалася боротьба, в результаті якої військовий завдав ножового поранення потерпілому. Після цього потерпілий відпустив обвинуваченого, а той пішов на вулицю, продовжуючи погрожувати.

Повертаючись до квартири з дружиною, обвинувачений викликав швидку допомогу та поліцію. Через десять хвилин, спускаючись зі співробітниками поліції, він побачив потерпілого, який сидів на лаві біля під'їзду і продовжував погрожувати його дружині.

Обвинувачений раніше не був знайомий з потерпілим, але знав, що той виконував ремонтні роботи у квартирі його дружини. Жінка сплатила лише за матеріали, а заборгованість за виконані роботи не була погашена через незадоволення якістю.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, а саме: "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років. Крім того, він зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на юридичну допомогу та компенсацію моральної шкоди в розмірі 110 тисяч гривень.

Нагадаю, нещодавно ми писали про вінничанина, який намагався вивезти трьох одеситів. А також про чоловіків, які хотіли втекти до Придністров’я.