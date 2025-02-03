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Боєць ЗСУ поранив майстра через скандал з ремонтом — рішення суду

3 лютого 2025 01:32
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
На Полтавщині солдат ЗСУ вдарив ножем майстра з ремонту, за те, що той напав на його дружину
Чоловік з ножем. Ілюстративне фото: pexels.com
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

Гребінківський районний суд Полтавської області виніс вирок щодо військовослужбовця, який заподіяв ножові поранення чоловікові. Причиною непорозуміння та скандалу став алкоголь та неоплачений ремонт майстру. 

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Обвинувачений, уродженець міста Єнакієве, раніше не судимий, в стані алкогольного сп'яніння завдав потерпілому ножового поранення в грудну клітину. За словами обвинуваченого, інцидент стався в перший день його відпустки, під час якої він вживав алкоголь.

Після того, як до квартири постукали і його дружина пішла відчиняти двері, обвинувачений почув глухий удар та крик дружини. Вийшовши з кухні, він побачив, що його дружина лежить на підлозі, а невідомий чоловік завдає їй ударів ногами. У руках у нього був предмет, схожий на ніж.

Обвинувачений знайшов ніж і кинувся на нападника. Між ними завязалася боротьба, в результаті якої військовий завдав ножового поранення потерпілому. Після цього потерпілий відпустив обвинуваченого, а той пішов на вулицю, продовжуючи погрожувати.

Повертаючись до квартири з дружиною, обвинувачений викликав швидку допомогу та поліцію. Через десять хвилин, спускаючись зі співробітниками поліції, він побачив потерпілого, який сидів на лаві біля під'їзду і продовжував погрожувати його дружині.

Обвинувачений раніше не був знайомий з потерпілим, але знав, що той виконував ремонтні роботи у квартирі його дружини. Жінка сплатила лише за матеріали, а заборгованість за виконані роботи не була погашена через незадоволення якістю.

Рішення суду

Суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину, а саме: "Умисне тяжке тілесне ушкодження". Суд призначив покарання у вигляді позбавлення волі строком на шість років. Крім того, він зобов'язаний відшкодувати потерпілому витрати на юридичну допомогу та компенсацію моральної шкоди в розмірі 110 тисяч гривень.

Нагадаю, нещодавно ми писали про вінничанина, який намагався вивезти трьох одеситів. А також про чоловіків, які хотіли втекти до Придністров’я.

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