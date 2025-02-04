Суд назначил солдату серьезное наказание за совершение СОЧ на Ивано-Франковщине

Заседание суда. Иллюстрационное фото: pexels.com

Калушский горрайонный суд Ивано-Франковской области вынес приговор военнослужащему, который самовольно оставил воинскую часть. Он не вернулся из законного отпуска.

Об этом сообщается в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

Военнослужащий, родом из Калуша, служил стрелком в патрульном взводе одной из воинских частей. 1 января 2024 года военный воспользовался правом на ежегодный отпуск сроком на 17 дней. Однако по окончании этого периода, 18 января, он не вернулся к месту службы.

Вплоть до августа он находился в Калуше. Только тогда военный обратился в Ивано-Франковскую специализированную прокуратуру в сфере обороны Западного региона с просьбой продолжить службу в ВСУ.

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину, заявив, что не может выполнять воинские обязанности из-за ухудшения физического и психического здоровья. Он пояснил, что после боевого задания в Луганской области проходил длительное лечение и реабилитацию.

Решение суда

Прокурор требовал назначить военнослужащему пять лет лишения свободы. Защитник и сам обвиняемый просили судья назначить минимальное наказание.

Суд признал военного виновным в самовольном оставлении части и приговорил его к пяти годам лишения свободы.

Напомним, военный четыре раза совершил СОЧ. Он объяснял свои поступки тем, что хочет заработать деньги. Его приговорили к пяти годам лишения свободы.

Также в Украине продлили срок возвращения военнослужащих после самовольного оставления части до 1 марта 2025 года.