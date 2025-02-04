Суд призначив солдату серйозне покарання за скоєння СЗЧ на Івано-Франківщині

Засідання суду. Ілюстраційне фото: pexels.com

Калуський міськрайонний суд Івано-Франківської області виніс вирок військовослужбовцю, який самовільно залишив військову частину. Він не повернувся із законної відпустки.

Про це повідомляється у Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

Військовослужбовець, родом з Калуша, служив стрільцем у патрульному взводі однієї з військових частин. 1 січня 2024 року військовий скористався правом на щорічну відпустку строком на 17 днів. Однак після закінчення цього періоду, 18 січня, він не повернувся до місця служби.

Аж до серпня він перебував у Калуші. Лише тоді військовий звернувся до Івано-Франківської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону з проханням продовжити службу в ЗСУ.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою вину, заявивши, що не може виконувати військові обов'язки через погіршення фізичного та психічного здоров'я. Він пояснив, що після бойового завдання у Луганській області проходив тривале лікування та реабілітацію.

Рішення суду

Прокурор вимагав призначити військовослужбовцю п'ять років позбавлення волі. Захисник та сам обвинувачений просили суддя призначити мінімальне покарання.

Суд визнав військового винним у самовільному залишенні частини й засудив його до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, військовий чотири рази вчинив СЗЧ. Він пояснював свої вчинки тим, що хоче заробити гроші. Його засудили до пʼяти років позбавлення волі.

Також в Україні продовжили термін повернення військовослужбовців після самовільного залишення частини до 1 березня 2025 року.