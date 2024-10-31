Военного оставили без звания и на пять лет лишили свободы

Боец из Полтавы самовольно покинул часть — что решил суд
Военный из Полтавы самовольно покинул свою часть и уехал домой. На суде он объяснил, что сделал это из-за больной матери.
Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.
Детали дела
На суде выяснилось, что мужчина еще в январе самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. В качестве причины он назвал болезнь матери и признал свою вину.
Что решил суд
После самовольного ухода из воинской части военного лишили звания "старший сержант". Также он был признан виновным согласно ч. 4 ст. 408 УК Украины и получил пять лет лишения свободы.
Напомним, что в Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ.
Несколько дней назад одна из нардепов назвала количество случаев СОЧ в Украине.
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