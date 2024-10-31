Военного оставили без звания и на пять лет лишили свободы

Военный ВСУ. Иллюстративное фото: hromadske.radio

Военный из Полтавы самовольно покинул свою часть и уехал домой. На суде он объяснил, что сделал это из-за больной матери.

Об этом стало известно из Единого государственного реестра судебных решений.

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Детали дела

На суде выяснилось, что мужчина еще в январе самовольно покинул воинскую часть и уехал домой. В качестве причины он назвал болезнь матери и признал свою вину.

Что решил суд

После самовольного ухода из воинской части военного лишили звания "старший сержант". Также он был признан виновным согласно ч. 4 ст. 408 УК Украины и получил пять лет лишения свободы.

Напомним, что в Верховном Суде заявили об увеличении случаев СОЧ.

Несколько дней назад одна из нардепов назвала количество случаев СОЧ в Украине.